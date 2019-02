Premier League 2018 2019 | 28a giornata | partite ed orari

Pronostico Crystal Palace vs Manchester United - Premier League 27-2-2019 e formazioni : Pronostico, analisi e formazioni di Crystal Palace vs Manchester United, Premier League 27-2-2019Palace//United//Premier. Le Eagles si presentano all’appuntamento con il morale alle stelle, avendo raggiunto i quarti di FA Cup ed avendo raccolto ben otto punti nelle ultime quattro uscite. Uno score che ha tirato fuori dalle zone critiche i rossoblù portandoli in una comoda 13esima posizione, a + 6 sul terz’ultimo Southampton.Lo United di ...

Pronostico Arsenal Vs Bournemouth - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Bournemouth, Premier League 28^ Giornata, Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 20.45Arsenal / Bournemouth / Premier League / Analisi – Dopo aver conquistato il quarto posto, l’Arsenal di Emery prova a difendere la posizione Champions, ospitando all’Emirates Stadium il Bournemouth, vicinissimo alla salvezza, nel turno infrasettimanale della ventottesima giornata di Premier League. ...

Calendario Premier League - gli orari delle partite della 28giornata : ... mercoledì 27 febbraio, ore 20:45 Crystal Palace-Manchester United, mercoledì 27 febbraio, ore 21 Liverpool-Watford , mercoledì 27 febbraio, ore 21 , differita alle ore 24 su Sky Sport Football, ...

Pronostico Manchester City Vs West Ham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – West Ham, Premier League 28^ Giornata, Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 21.00Manchester City / West HAM / Premier League / Analisi – Dopo aver alzato il secondo trofeo stagionale, il Manchester City di Pep Guardiola punta con decisione a ripetersi anche in Premier League. All’Etihad Stadium, i campioni d’Inghilterra ospiteranno il West Ham e, allo stesso tempo, terranno un orecchio ...

Pronostico Liverpool – Watford - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Watford, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Liverpool / Watford / Premier League / Analisi – Torna subito la magia della Premier League nel turno infrasettimanale, dove continua con grande interesse la sfida a distanza tra il Liverpool e il Manchester City, distaccate di un solo punto. Ad Anfield, i Reds di Klopp sfideranno il Watford, una delle rivelazioni di questa stagione. ...

Pronostico Chelsea Vs Tottenham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Tottenham, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Chelsea / Tottenham / Premier League / Analisi – La ventottesima giornata di Premier League avrà come big match della giornata il derby dello Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham, 2 squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte dell’ultimo weekend. Per i Blues potrebbe essere l’ultimo appello per Maurizio Sarri, sempre ...

Pistocchi : “Allegri ha già un accordo con una squadra di Premier League” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare un clamoroso colpo di scena in vista del futuro e in vista del prossimo mercato della Juventus. Di fatto, come riportato dal noto giornalista, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a lasciare la Juventus a fine stagione. L’allenatore, come evidenziato da Pistocchi, avrebbe già un […] More

Premier League - Liverpool e United a reti bianche : sorride Pep : Getty Images Premier League, Manchester United-Liverpool: la cronaca del match Solskajer sorprende e in assenza di Matic schiera McTominay in regia alla quarta da titolare in Premier League . Mata ...

Pronostico Newcastle Vs Burnley - Premier League 26-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Newcastle – Burnley, Premier League 28^ Giornata, Martedì 26 Febbraio 2019 ore 21.00Newcastle / Burnley / Premier League / Analisi – Al St James Park, sfida da codice rosso tra Newcastle e Burnley, in programma nel turno infrasettimanale della ventottesima giornata di Premier League. Entrambe le formazioni hanno un disperato bisogno di punti salvezza, dato che la zona retrocessione è dietro l’angolo per ...

Pronostico Leicester City Vs Brighton & Hove Albion - Premier League 26-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leicester City – Brighton & Hove Albion, Premier League 28^ Giornata, Martedì 26 Febbraio 2019 ore 20.45Leicester City / Brighton & Hove Albion / Premier League / Analisi – La ventottesima giornata della Premier League si aprirà martedì 26 Febbraio, dove ci sarà il turno infrasettimanale. Una degli anticipi più interessanti del turno sarà la sfida salvezza tra Leicester City e Brighton Hove & ...

Premier League : il Tottenham cade 2-1 a Burnley - City e Liverpool possono scappare : Il Tottenham perde per 2-1 sul campo del Burnley e rischia di dire addio alle speranze di rientrare nella corsa alla vittoria della Premier League . Manchester City e Liverpool , attualmente in testa ...

Premier League - risultati 27giornata : il Tottenham cade contro il Burnley : Nella 27giornata di Premier League il Tottenham perde l'occasione di restare agganciato alla coppia di testa. La squadra di Pochettino ha perso in casa del Burnley 2-1. L'allenatore degli Spurs, ...

