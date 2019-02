Premi di laurea | scadenza bandi tra il 4 e il 31 marzo

Un Premio per le tesi di laurea in sostenibilità ambientale ed economia circolare : Un premio di laurea destinato alle migliori tesi sul tema della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare nel settore tessile, per gli studenti delle facoltà di Ingegneria e Chimica delle università italiane. A lanciare l'iniziativa è Klopman, azienda leader in Europa nella produzione ...

Laureati vibonesi Premiati alla Camera dei Deputati : ... di Filadelfia , Laurea Magistrale con lode in Economia Aziendale e Management all'Università della Calabria, e Simone Ceravolo, di Soriano Calabro, 23enne laureato con lode in Economia aziendale all'...

Premi di laurea di febbraio : contributi economici fino a 5000 euro : Per il mese di febbraio, ci sono ben sei bandi in scadenza funzionali a Premiare le migliori tesi di laurea che trattino uno specifico tema o possano essere ricondotte ad una precisa area tematica. I Premi per i quali sarà possibile candidarsi entro il mese di febbraio, sono:...Continua a leggere

Due Premi di laurea e di dottorato per ricordare Marco Biagi : Marco Biagi muore a Bologna la sera del 19 marzo 2002, all'età di 51 anni, vittima di un attentato delle nuove Brigate rosse. Per onorarne la memoria e tenerne vivo il metodo di lavoro progettuale, il ...