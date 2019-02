Perché la nuova Europa è la nostra missione : Dalla fiducia in una crescita illimitata alla crisi di oggi, con la voglia di rinchiudersi in piccoli Stati. Ma l'Unione vive se le sue culture sentono di avere un Fine comune: un nuovo ordine politico fondato sull'idea di Giustizia

Perché Amazon non costruirà più la sua nuova sede a New York : La sede di Amazon a Seattle, Washington Amazon non si sente la benvenuta a New York e quindi non aprirà più il suo nuovo quartier generale nella Grande Mela. Il gigante dell’ecommerce ha infatti annunciato che rinuncerà al piano di costruire una parte della sua nuova sede a Long Island City (nel Queens), per via dell’opposizione di alcuni politici delle amministrazioni locali che contestano duramente la promessa di incentivi statali pari a 2,8 ...

Fabrizio Corona - nuova fidanzata : si chiama Alessandra e fa l'attrice - ecco perchè rimane segreta : Una nuova fidanzata per Fabrizio Corona che si chiama Alessandra e di mestiere fa l?attrice. L?ex re dei paparazzi, che come riportato da Leggo.it ha appena pubblicato il suo nuovo libro...

Ecco Perché il Venezuela è la nuova Cuba : Dopo l'autoproclamazione di Juan Guaidò ad presidente a interim del Venezuela, il mondo si è spaccato . Una polarizzazione, quella scatenata dalla crisi in Venezuela , che ricorda molto il mondo diviso in due blocchi durante gli anni della Guerra Fredda. Da una parte gli Stati Uniti hanno dimostrato il loro pieno supporto al leader dell'opposizione, mentre dall'altre parte la Russia ha ...

Mata-Juventus - nuova idea di Paratici : ecco perchè si può : MATA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Daily Mirror“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente la situazione legata a Mata, centrocampista offensivo attualmente in forza al Manchester United. Il giocatore piace parecchio a Paratici, ma anche ad Allegri. Mata rappresenterebbe un’idea in vista della prossima estate, anche se bisognerà valutare attentamente tutte le […] L'articolo ...

Selena Gomez ha spiegato Perché Julia Michaels e la nuova canzone “Anxiety” sono così importanti per lei : Tramite un bellissimo messaggio <3 The post Selena Gomez ha spiegato perché Julia Michaels e la nuova canzone “Anxiety” sono così importanti per lei appeared first on News Mtv Italia.

Alex Belli - la nuova fidanzata Delia Duran attacca la ex Mila Suarez : «Ecco Perché è finita la loro storia» : 'Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez'. Ospite a Domenica Live, Delia Duran , nuova fidanzata di Belli di Cento Vetrine , si ...

Giuseppe Conte - nuova bomba Carige : 'Tre diverse telefonate - Perché proprio lui?'. Terremoto nell'alta finanza : Un'altra bomba sul presunto 'conflitto d'interessi' di Giuseppe Conte nella vicenda Carige . È Repubblica a riferire di ' tre diverse telefonate intercorse tra Palazzo Chigi e la famiglia Malacalza ' ...

L'età del ferro. Perché c'è bisogno di europeismo e di una nuova sinistra riformista : Il Novecento iniziò con una ventina d'anni di ritardo, archiviata la guerra italo-austriaca. I germi c'erano già ma senza la carneficina del conflitto, senza la Rivoluzione Russa, senza le speranze disattese, senza lo sconquasso sociale e politico che chiamiamo "diciannovismo", l'Italia non sarebbe stata quella che i nostri nonni ci hanno raccontato.La guerra, dunque. Generò di tutto, e su più fronti. Innanzitutto ...

Amici - le anticipazioni sulla nuova data del serale : Perché non sarà più il sabato : Le ultime notizie su Amici 2019 di Maria De Filippi sono ricche di anticipazioni sull'appuntamento serale che il talent è chiamato a onorare. Come riporta Davide Maggio nel botta e risposta con i fan su Instagram, cominciano a circolare le indiscrezioni su quando andrà in onda il serale di Amici. Le

Arriva una nuova serie su Sherlock su Netflix - Perché sarà diversa da quella di Benedict Cumberbatch : Netflix lavora a una nuova serie su Sherlock. Il personaggio letterario nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle non smette mai di affascinare il pubblico, per questo il colosso di streaming ha deciso di continuare a puntare su di lui. Purtroppo per i fan, la quinta stagione di Sherlock con Benedict Cumberbatch è ancora lontana, ma per ingannare l'attesa, Netflix ha pensato a qualcos'altro che coinvolge sempre il celebre ...

Perché la nuova bufera su Facebook è forse più grave di Cambrigde Analytica : 'Per anni', Facebook ha consentito 'un accesso intrusivo' di alcune delle maggiori compagnie tecnologiche al mondo nei dati personali degli utenti. Di fatto concedendo loro una deroga 'alla abituali ...

Scoperta una nuova specie animale : ecco Perché si è deciso di chiamarla Donald Trump : Dopo la falena dalla folta ‘chioma’ chiamata Trump nel 2017 in onore del presidente Usa, una nuova specie animale è stata catalogata con un nome ispirato a lui. Una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, la EnviroBuild, ha infatti pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare ‘Dermophis DonaldTrumpi‘, un piccolo anfibio della famiglia Caeciliidae scoperto a Panama. La sua caratteristica principale ...