Pedofilia,indagato arcivescovo Brisbane

Mark Coleridge,di, in Australia, è sotto indagine da parte dell'arcidiocesi di Canberra e Goulburn per aver agito aggressivamente contro una donna che aveva riferito di presunti abusi sessuali su minori. La donna, che ha riferito le sue asserzioni ai media, vuole restare anonima e ha "scelto di non essere coinvolta con la procedura". Afferma che Coleridge l'avrebbe aggredita e definita"una pettegola". L'"ha collaborato con le indagini e respinge con decisione le asserzioni" della donna.(Di martedì 26 febbraio 2019)