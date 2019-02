Pedofilia | il cardinale Pell giudicato colpevole

Il cardinale George Pell condannato per Pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere

Pedofilia - il cardinale Stella : più psicologi dentro ai seminari : ... avendo vissuto in esso prima di entrare in seminario, dal momento che spesso si tratta di vocazioni adulte, persone con titoli universitari ed esperienze nel mondo del lavoro, che si preparano al ...

Pedofilia - j accuse del cardinale tedesco Marx 'Distrutti i dossier sui responsabili' : CITTÀ DEL VATICANO - Da sempre in prima linea nella lotta alla Pedofilia nella Chiesa , il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco- Frisinga e capo della Chiesa tedesca, nella terza giornata di ...

Pedofilia - j'accuse del cardinale tedesco Marx : "Distrutti i dossier sui responsabili" : Il summit in Vaticano. "L'amministrazione non ha contribuito ad adempiere la missione della Chiesa ma, al contrario, l'ha oscurata, screditata e resa impossibile"

Pedofilia - cardinale denuncia : "Distrutti dossier" : "L'amministrazione non ha contribuito ad adempiere la missione della Chiesa ma, al contrario, l'ha oscurata, screditata e resa impossibile". Dura denuncia del cardinale Reinhard Marx al summit in ...