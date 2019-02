Pedofilia | condannato in Australia il cardinale Pell | ha abusato sessualmente di due

Pedofilia - condannato il cardinale George Pell : bufera sul Vaticano : È il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere coinvolto in un caso di Pedofilia: condannato per aver stuprato...

Il cardinale George Pell condannato per Pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere

Pedofilia. Condannato il cardinale Pell : 03.46 Il cardinale George Pell, consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e rischia fino a 50 anni di carcere. L'alto prelato era accusato di aver abusato dei due minori quando era arcivescovo a Malbourne negli anni Novanta. Pell, 77 anni, è stato giudicato colpevole lo scorso dicembre. Il tribunale aveva ...

Pedofilia - Papa : ‘Parente del diavolo chi accusa Chiesa’. Errore nel press kit : ‘Pell condannato’. La sentenza non c’è ancora : “Coloro che passano la vita accusando la Chiesa sono parenti del diavolo”. Papa Francesco sembra rispondere indirettamente al contenuto di Sodoma, il volume scritto dal sociologo francese Frédéric Martel che accusa di omosessualità l’80 percento del clero della Chiesa cattolica. Bergoglio ha rotto il silenzio alla vigilia dell’uscita del libro in concomitanza con l’inizio del summit sulla Pedofilia che si terrà in Vaticano e quale parteciperanno ...

Pedofilia. Colombia : ‘Lupo Cattivo’ condannato a 60 anni per abusi su 276 bimbi : Juan Carlos Sánchez Latorre ha commesso gli abusi tra il 2007 e il 2008, quando aveva trent’anni. Il pedofilo adescava le sue vittime online e dava loro appuntamento nei centri commerciali, offrendo loro denaro in cambio di contatti sessuali. Se rifiutavano, i ragazzi venivano aggrediti.Continua a leggere