Il cardinale George Pell condannato per pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere

Papa Francesco : «Attenti all'incantamento tecnocratico» : Inoltre, nel mondo di oggi, segnato da una stretta interazione tra diverse culture, occorre portare il nostro specifico contributo di credenti alla ricerca di criteri operativi universalmente ...

Papa Francesco sulla pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : ... siano essi le famiglie, lo sport o internet. Ma anche la Scuola e il turismo, specie quello sessuale. Di conseguenza Francesco ha deciso di lasciare un appello a tutta la comunità internazionale, ...

Vaticano - Papa Francesco per la prima volta sotto accusa : "Così sui preti pedofili ci prende in giro" : Domenica in Vaticano si è concluso il summit sulla pedofilia ma le vittime di abusi hanno criticato pesantemente le conclusioni mettendo "sotto accusa" la stessa azione di Papa Francesco. Il suo discorso non ha ottenuto l’approvazione da parte di chi in passato è stato abusato da sacerdoti o da altr

Papa Francesco sulla Pedofilia nella Chiesa : 'Nessun abuso deve mai essere coperto' : Il Papa, durante il summit in Vaticano contro gli abusi sui minori, rivolge una preghiera a Dio chiedendo che doni il coraggio a lui e alla comunità ecclesiale nella sua interezza per dire la verità sugli abusi perpetrati dai preti pedofili e chiede anche la sapienza necessaria per riconoscere dove si è peccato. Il "mea culpa" del capo della Chiesa Cattolica comincia cosi. Anche perché ci si trova davanti ad una vera e propria piaga che, ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Motu proprio - legge e task force nelle diocesi : Papa Francesco in prima linea contro la pedofilia nella Chiesa : Dal vertice vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo non arrivano solo indicazioni generiche su come affrontare e contrastare i casi di pedofilia all'interno della ...

"Caro Francesco - diventa vegano e salverai il mondo"/ 11enne dal Papa "mi ha sorriso" : Il Papa ha incontrato durante una udienza in Vaticano Genesis Butler, la ragazzina americana che gli ha chiesto di farsi vegano

Papa Francesco ha detto che i preti che abusano dei minori sono «strumento di Satana» : Papa Francesco ha concluso oggi l’incontro sugli abusi sessuali compiuti dai religiosi sui minori facendo un intervento molto duro contro i preti pedofili. Tra le altre cose, il Papa ha paragonato gli abusi alla «crudele pratica religiosa, diffusa nel passato

Papa Francesco chiude il summit sulla pedofilia : “Nessun abuso sarà mai più coperto” : Papa Francesco ha concluso il summit sulla pedofilia, tenutosi in Vaticano da giovedì 21 febbraio alla presenza di 190 leader religiosi: "La copertura delle violenze favorisce il dilagare del male e aggiunge un ulteriore livello di scandalo. La Chiesa dovrà ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano".Continua a leggere

Pedofilia nella Chiesa - Papa Francesco : basta coperture - male da estirpare : Il discorso lungo e articolato del Papa ha affrontato il fenomeno degli abusi soprattutto con una impronta sociologica, mettendo in risalto che l'estensione è tale da coinvolgere tutti: la politica, ...

Papa Francesco : "Pedofilia nella Chiesa - piaga mostruosa" : Città del Vaticano, 24 febbraio 2019 - Nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori , il Papa tuona contro la pedofilia: "L'universalità di tale piaga , mentre ...