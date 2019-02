Otto e mezzo | Lilli Gruber sadica | in studio c' è Nicola Zingaretti | in onda il sondaggio

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti scatenato : 'Per perdere la testa...' - la battuta con cui fa a pezzi Di Maio : 'Qualcuno chiede la testa di Luigi Di Maio , ma bisognerebbe averla la testa perché qualcuno la chieda". Alessandro Sallusti , direttore del Giornale , lunedì 25 febbraio ha asfaltato il vicepremier ...

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti scatenato : "Per perdere la testa..." - la battuta con cui fa a pezzi Di Maio : "Qualcuno chiede la testa di Luigi Di Maio, ma bisognerebbe averla la testa perché qualcuno la chieda”. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, lunedì 25 febbraio ha asfaltato il vicepremier durante Otto e Mezzo, su La7. Si parlava della debacle del M5s in Sardegna e nel salOtto di Lilli Gruber

Otto e mezzo - D'Agostino "maleducato" fa un regalino alla Gruber : fa il bOtto di ascolti : Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo su La7 registrano un dato clamoroso grazie ai due "maleducati" Roberto D'Agostino e Pietrangelo Buttafuoco. Nell'access prime time, Otto e mezzo ha totalizzato il 7% di share, pari a 1.769.000 telespettatori, nonostante o forse grazie alla sfuriata della conduttric

Otto e mezzo - Lilli Gruber e la crisi di nervi : "Siete due maschi maleducati!" - ospiti brutalizzati in diretta : "Siete due maschi maleducati". Ha una mezza crisi di nervi, Lilli Gruber, che a Otto e mezzo si ritrova costretta a interrompere i suoi due ospiti che battibeccano in studio. Leggi anche: La grillina inchioda Casaleggio in diretta, guardate la faccia della Gruber Nel talk di La7 si parla di razzismo

Otto e Mezzo - crisi isterica di Marco Travaglio : "Matteo Salvini? Roba demenziale" : Teso, anzi tesissimo. Si parla di Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano vive come un dramma i guai in cui si è cacciato il "suo" M5s. Nel mirino del direttore e ideologo pentastellato, ancora la questione Diciotti e la richiesta di proceder

Otto e Mezzo - Silvio Berlusconi la spara grossissima : "Quanti voti prende Forza Italia alle Europee" : Questa volta Silvio Berlusconi l'ha sparata grossa. Anzi grossissima. Come è noto, va da tempo dicendo che gli Italiani sono "impazziti" perché hanno consegnato il Paese al M5s. Toni certo durissimi, anche se è piuttosto difficile dargli torto sul punto in questione. E il Cav, ospita di Lilli Gruber

Otto e Mezzo - figuraccia ridicola di Alfonso Bonafede : come risponde a Lilli Gruber - roba atroce : Mandare un grillino in televisione è sempre una pessima idea. Per i grillini. L'ultima figuraccia la ha rimediata Alfonso Bonafede , ospite in studio di Lilli Gruber a Otto e Mezzo . Ovviamente si ...

Lo chiamavano Immunità. Claudio Cerasa a Otto e mezzo : Quello che è stato fatto, la linea politica dei Cinque stelle ha portato l'Italia in recessione. Non si può addossare tutta la colpa al M5s ma una parte della responsabilità è del primo partito di ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e la rovinosa gaffe dopo l'arresto dei genitori di Matteo Renzi : È il bello - o meglio, il brutto - di non essere in diretta. Siamo negli studi di Lilli Gruber , a Otto e Mezzo su La7, trasmissione che come è noto non è in diretta, appunto. E nella serata di lunedì ...

La7 : Otto e Mezzo registrato buca la notizia dei domiciliari ai genitori di Renzi : Otto e Mezzo, Lilli Gruber Perseverare è diabolico. Anzi, è da La7. Ennesima figuraccia, ieri sera, per la rete terzopolista e per Otto e Mezzo: il programma di Lilli Gruber, infatti, ha ‘bucato’ la principale notizia della giornata, quella degli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi, in quanto registrato. Non è la prima volta che il talk show in questione ricade in una mancanza del genere. A tradire La7 è stata, ancora una ...

Colosseo - petardo sOtto mezzo Esercito : ANSA, - ROMA, 14 FEB - Un petardo è esploso alle 12.30 circa sotto un mezzo dell'Esercito in servizio in piazza del Colosseo a Roma. Secondo quanto si è appreso, gli stessi militari avrebbero spento ...