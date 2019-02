Oscar | il regista del film vincitore ' Green Book' | ' Il mio messaggio è molto semplice

Martin Scorsese - così mentre la notte degli Oscar iniziava il grande regista presentava The Irishman su Instagram : Martin Scorsese is back. Dopo nemmeno un’ora dall’inizio della cerimonia degli Oscar, uno dei più grandi registi viventi ha annunciato dal suo profilo Instagram che il suo nuovo film, The Irishman, uscirà nell’autunno 2019. L’annuncio di Scorsese è arrivato praticamente in concomitanza con il primo Oscar per la Miglior Fotografia ad Alfonso Cuaron per Roma, Oscar che durante la notte diventeranno tre (Miglior Film Straniero e Miglior regista). ...

Oscar - Alfonso Cuaron vince come miglior regista : Agli Oscar Messico protagonista grazie a Roma di Alfonso Cuaròn che vince miglior Regia, Fotografia e Film Straniero.

Stanley Donen morto - addio al regista di Cantando sotto la pioggia. Oscar e Leone d’oro alla carriera : È morto Stanley Donen regista di film cult come Cantando sotto la pioggia eSette spose per sette fratelli. Un rivoluzionario del musical moderno che continua a influenzare il cinema moderno. Se nel 2016 un titolo come La La Land riuscì ad appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo, coinvolgendo a suon di tip-tap critica e pubblico, una fetta di merito va sicuramente anche a Stanley Donen che firmò gran parte dei musical ai ...