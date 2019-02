Oroscopo dall' 11 al 17 marzo | amore alle stelle per Scorpione | Leone rilassato

L'Oroscopo dall'1 al 7 marzo : Ariete precipitoso - Bilancia affascinante : Cosa ci riservano le previsioni astrologiche dedicate ai giorni che vanno dall'1 al 7 marzo? La Luna, passando dal Capricorno all'Acquario, cambia lo scenario emotivo di ciascun segno zodiacale. Venere, il pianeta dell'amore, elargisce i suoi influssi benevoli nella casa astrologica undicesima, e ne beneficiano anche i Gemelli e la Bilancia, che potranno vivere le sensazioni amorose con maggiore slancio. Previsioni astrologiche fortunate ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 marzo : Toro spaesato - Leone passionale : Nella settimana che va da giorno 11 fino al 17 marzo 2019 troviamo il Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Venere in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone nel segno del Capricorno. Urano e Marte nel segno del Toro e Giove transiterà nel Sagittario. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Confusione per il Toro Ariete: disordinati e bellicosi. Gli influssi settimanali, con la sola eccezione della giornata di sabato, ...

L'Oroscopo sincero della settimana - come andrà dall'11 al 17 febbraio - : Vi agitate, sbattete il capoccione contro il muro, rompete le palle a mezzo mondo, ma per cosa poi? Datevi una calmata. Questi giorni, tanto, non vi serviranno a granché. Provate a rilassarvi un po'.

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana annunciata da Paolo Fox durante il programma di Raidue...

L'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : Gemelli riflessivo - Cancro innamorato : Una settimana ricca di avvenimenti non aspetta altro che partire alla grande, con le previsioni astrologiche segno per segno. Come se la caveranno i segni zodiacali nella settimana dall'11 al 17 febbraio? La Luna già da martedì si sposta in Toro, portando una ventata di emozioni e un'affettività calda e avvolgente. Mercurio invece entrerà in Pesci, facendo sì che i nati sotto questo segno possano essere più comprensivi e intuitivi. Di seguito ...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 - Il tuo Oroscopo settimanale - oggi.it : Cultura in pole position, tra lettura e spettacoli; da san Valentino, poi, col passaggio di Marte in trigono, anche lo sport tornerà in auge , e non solo quello in camera da letto!, . A casa, specie ...

Oroscopo Pesci : problemi di salute dall'11 febbraio : In questo periodo i nati sotto il segno dei Pesci devono fare molta attenzione alle parole: una frase fuori luogo potrebbe, infatti, far nascere degli screzi con una persona generalmente mite, che quando si arrabbia diventa irriconoscibile. La realtà è che siete sfiniti, dopo tante prove superate stringendo i denti: le stelle e l'Oroscopo dicono che dovete cercare di recuperare la calma, per affrontare meglio le situazioni più delicate e cercare ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : ok la Festa degli innamorati a Toro e Gemelli : L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 febbraio 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla seconda settimana dell'attuale mese? Ebbene, le effemeridi, in relazione alla sestina sotto analisi in questo contesto sottolineano il momento straordinario riservato ai nativi del Cancro (voto ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio - San Valentino di passione per i Cancro : È pronto l'Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio 2019. Entriamo nella fase centrale del mese e le cose inizieranno a farsi intense specialmente dal punto di vista amoroso. Nella sfera lavorativa, qualcuno si potrebbe sentire stanco, altri invece si sentiranno carichi di iniziative. Alcune coppie potrebbero riscoprire i loro sentimenti, mentre i single avranno modo di fare dei nuovi incontri. Scopriamo cosa aspettarci da questa settimana ...

Oroscopo della settimana dall'11 al 17/02 : pagelle - Capricorno e Acquario favoriti : L'Oroscopo della settimana dal 11 al 17 febbraio svela le previsioni, le classifiche ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata quest'oggi ai segni della seconda metà dello zodiaco. Focus dunque sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, pronti a dare un valore ai vostri prossimi sette giorni con in mezzo la Festa degli innamorati? Bene, sicuramente il giorno 14 febbraio dedicato alla ricorrenza di San ...

Oroscopo dall'11 al 17 febbraio : settimana negativa per Scorpione - meglio i Pesci : L'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio prevede una settimana alquanto negativa per i segni del Toro, dello Scorpione, del Sagittario e del Cancro. Sarà necessario armarsi di pazienza e attendere giorni migliori per ritrovare la serenità. Andrà decisamente meglio, invece, per Pesci, Acquario, Vergine e Ariete. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sono in arrivo giornate all'insegna dell'energia e della voglia di fare. Nella prima metà della ...

Oroscopo del Sagittario dall'11 al 17 febbraio : non trascurare gli amici in difficoltà : Nel periodo compreso tra lunedì 11 e domenica 17 febbraio 2019 le persone nate sotto il segno del Sagittario vedranno finalmente realizzarsi alcune delle loro aspirazioni. I nati sotto questo segno generalmente sono estrosi, sensibili e predisposti per le attività artistiche: spesso non vengono capiti, ma questa volta, secondo quel che prevede l'Oroscopo, sulla loro strada ci sarà qualcuno con la stessa mentalità, che saprà dunque valorizzarli ...

Oroscopo dall'11 al 17 febbraio : il Cancro deve fare più sport - Bilancia con poche novità : Per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio, l'Oroscopo prevede situazioni molto diverse diverse per i dodici segni zodiacali. Vediamo le previsioni nel dettaglio. Ariete, Toro, Gemelli Ariete: non vivrete un periodo semplice e neanche fortunato, ma avete dalla vostra parte una forza di volontà non comune che molto spesso vi ha tirato fuori dai guai. Dunque dovete tenere duro e guardare avanti. Toro: siete persone abituate a ...

Oroscopo del Toro dall'11 al 17 febbraio : stelle favorevoli in amore : Se tutto filerà per il verso giusto, vi aspetterà un periodo davvero interessante nella settimana compresa tra l'11 e il 17 febbraio 2019, fatto di passioni e conquiste: tuttavia voi del Toro dovrete fare molta attenzione a non scatenare pericolose gelosie, che potrebbero ritorcersi contro voi stessi. Con gli amici comunque vi divertirete alla grande, come ai vecchi tempi. Il Toro e il lavoro In ambito lavorativo siete apprezzati da tutti, ...