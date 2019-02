Oroscopo Bilancia del mese di marzo | energia per il fisico

Oroscopo 10 marzo : meglio lo Scorpione - Bilancia sotto stress : Domenica 10 marzo potrebbero esserci dei momenti di distensione, tanto che alcuni segni potrebbero decidere di dedicarsi di più all'amore e ai sentimenti in generale, specialmente quelli che in questo periodo lo hanno lasciato un po' indietro: stiamo parlando del Toro, del Cancro e del Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: nella giornata di domenica avrete modo di ridimensionare la vostra rabbia e mitigarla a favore di un ...

Oroscopo 9 marzo : Vergine messa alla prova - litigi per Bilancia : I segni che hanno avuto l'umore sottotono come l'Ariete e lo Scorpione saranno i primi che riceveranno un po' di serenità e un pizzico di divertimento, mentre il Toro e l'Acquario saranno così disinibiti che potrebbero fare conquiste inaspettate. Lavoro in calo per Leone, dei litigi potrebbero invece rovinare la giornata alla Bilancia. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un leggero rialzo dell'umore influirà positivamente anche sulle ...

Oroscopo 28 febbraio : stimoli per Bilancia - Gemelli annoiati - Leone in recupero : L'Oroscopo di giovedì 28 febbraio sarà un po’ pesante per Ariete, mentre Capricorno è alla ricerca di nuove conferme in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per la giornata di giovedì. Da Ariete a Vergine Ariete: l'anno è iniziato in maniera piuttosto pesante per voi: avete molti progetti in testa e ci sono diverse risposte che state aspettando. A partire da marzo la situazione si farà meno pesante, ma per il momento ...

Oroscopo del giorno 28 febbraio : splendido giovedì per Capricorno e Pesci - giù Bilancia : L'Oroscopo del giorno 28 febbraio 2019 è arrivato, carico di consigli utili e indicazioni in merito all'atteso giovedì di metà settimana. Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'Astrologia applicata alla quotidianità, la consueta classifica stelline giornaliera impostata quest'oggi sugli ultimi sei simboli dello zodiaco. In evidenza, altresì, le nuove previsioni riguardanti i comparti amore e lavoro, anche queste ultime impostate ...

Oroscopo Bilancia - martedì 26 febbraio : Luna nel segno - ma Saturno si oppone : Saturno nel capricorno influisce non sempre positivamente in congiunzione con venere, e per i bilancini edonisti è venuto il tempo di tirare le somme. E' oramai il 26 febbraio e c'è qualcosa che non va nella vita di coppia e la razionalità bruta di Saturno ha oramai fatto fare due conti anche ai più pigri. ...Continua a leggere

L'Oroscopo dall'1 al 7 marzo : Ariete precipitoso - Bilancia affascinante : Cosa ci riservano le previsioni astrologiche dedicate ai giorni che vanno dall'1 al 7 marzo? La Luna, passando dal Capricorno all'Acquario, cambia lo scenario emotivo di ciascun segno zodiacale. Venere, il pianeta dell'amore, elargisce i suoi influssi benevoli nella casa astrologica undicesima, e ne beneficiano anche i Gemelli e la Bilancia, che potranno vivere le sensazioni amorose con maggiore slancio. Previsioni astrologiche fortunate ...

Oroscopo 7 marzo : passione per Gemelli e Bilancia - distrazioni per Vergine : Sarà una giornata di eros, anche di stampo sentimentale, per alcuni segni zodiacali come il Pesci e il Gemelli, così come potrebbe essere una giornata all'insegna del rilassamento come per il Toro. Attenti però a non essere distratti esattamente quando il tempo a poca disposizione non lo richiede, specie per il Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete deciso di concedervi una tregua riguardo a questo nervosismo che vi sta ...

Oroscopo 27 febbraio : Vergine riflessiva - scelte per Bilancia - Leone combattivo : L'ultima settimana di febbraio regalerà grande forza al Cancro e i Capricorno potranno vincere alcune sfide. Scopriamo le previsioni degli astri per la giornata di mercoledì 27 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi potrebbero essere in trepidazione perché aspettano delle importanti risposte che forse arriveranno già all'inizio del mese di marzo. Alcuni hanno fatto dei progetti con il proprio partner e si stanno impegnando molto ...

Oroscopo dell'8 marzo : donne della Bilancia con ascendente Capricorno superfavorite : L'8 marzo, festa della donna, si prevede una giornata particolarmente brillante per la donne del Toro, del Sagittario, dei Pesci e soprattutto della Bilancia. La giornata, secondo l'Oroscopo, dovrebbe essere invece negativa per le donne nate sotto il segno dello Scorpione....Continua a leggere

Oroscopo 26 febbraio : Bilancia stanchezza nel lavoro : Ultimi giorni del mese di febbraio 2019. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 febbraio e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. Ariete: in amore cercate di vivere con più serenità questa giornata, in questa fase potreste essere invaghiti di due persone contemporaneamente o cercare soluzioni impossibili. Nel lavoro non è il ...

Oroscopo 4 marzo : Ariete confuso - Bilancia stanca : Questo lunedì i segni dello zodiaco saranno occupati con il lavoro, ma se alcuni saranno entusiasti di tirare fuori tutta la grinta necessaria, come Pesci e Sagittario, altri potrebbero avere nei confronti della giornata un certo malumore come il Capricorno, la Bilancia e la Vergine. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: non sarebbe l'ideale affidare un compito di rilevante importanza a qualcuno che non potrebbe occuparsene, fareste meglio a ...

Oroscopo 25 febbraio : Bilancia calma nel lavoro - Sagittario recupero nei sentimenti : Parte una nuova settimana, l'ultima del mese di febbraio 2019. Vediamo quindi come va lentamente a concludersi questo mese e quali previsioni e novità porterà l'Oroscopo di lunedì 25 febbraio. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti per tutti e dodici i segni. Le previsioni astrali di lunedì 25 febbraio da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata di recupero che dà molta più forza per i nati sotto questo segno zodiacale. Giove è ...

Oroscopo 3 marzo per i dodici segni : Toro pigro - Bilancia solitario : La domenica potrebbe essere occasione di relax per molti segni dello zodiaco, ma ricordate che comunque ci sarà parecchio da fare per il Cancro e il Sagittario. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete esaurito tutte le energie e forse sarà proprio un collega, con cui avevate avuto qualche diverbio, ad essere una buona spalla per ascoltare i vostri problemi. Siete ...

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 21 febbraio : Bilancia incerto : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 21 febbraio 2019: Sagittario scontento e frustrato, Capricorno giornata molto interessante, tutti gli altri segni zodiacali?