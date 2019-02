Oroscopo 10 marzo | meglio lo Scorpione | Bilancia sotto stress

Oroscopo dall'11 al 17 marzo : amore alle stelle per Scorpione - Leone rilassato : La settimana che va dall'11 al 17 marzo si presenterà piena di occasioni e di sfide da cogliere al volo per diversi segni dello Zodiaco. Molti segni avranno meno tensioni rispetto a prima, come il Leone e il Toro. Alcuni come l'Acquario e il Sagittario avranno invece dei problemi a livello comunicativo con amici e colleghi. Lavoro e grinta per Capricorno e Pesci. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: nella prima parte della settimana vi ...

Oroscopo 9 marzo : Vergine messa alla prova - litigi per Bilancia : I segni che hanno avuto l'umore sottotono come l'Ariete e lo Scorpione saranno i primi che riceveranno un po' di serenità e un pizzico di divertimento, mentre il Toro e l'Acquario saranno così disinibiti che potrebbero fare conquiste inaspettate. Lavoro in calo per Leone, dei litigi potrebbero invece rovinare la giornata alla Bilancia. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un leggero rialzo dell'umore influirà positivamente anche sulle ...

Oroscopo 8 marzo : Cancro selettivo - successi per Leone : La giornata di venerdì sarà all'insegna dei progetti per il weekend per il Gemelli, il Leone e il Pesci. Il Toro sarà uno dei favoriti della giornata grazie al suo magnetismo e dei successi conseguiti, mentre inizia un periodo “hot” per l'Acquario. Di seguito, le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: potrebbe benissimo essere una giornata "ni", ma qualcuno potrebbe seriamente togliervi i ...

Oroscopo Paolo Fox Carnevale 2019 : le previsioni di inizio marzo : Oroscopo di Paolo Fox primi giorni di marzo 2019: le previsioni di Carnevale Carnevale 2019 è quasi arrivato perciò sveliamo in questo articolo alcune indicazioni sulle previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo dei giorni di marzo nei quali cade la festa più divertente dell’anno. Le previsioni zodiacali di Paolo Fox di Carnevale che riportiamo in questo pezzo sono tratte da quelle che il re degli astri ha pubblicato sul nuovo numero di ...

Oroscopo del 10 marzo - domenica : trattamenti estetici per il Cancro : La disposizione dei pianeti continua, secondo gli studiosi, ad influenzare le nostre vite sotto molteplici punti di vista. Di seguito vedremo le previsioni dell'Oroscopo relative al 10 marzo 2019, la prima domenica dopo la festa delle donne del giorno 8, che per molte persone avrà sicuramente un sapore particolare. Ariete, Toro, Gemelli Ariete: da un po' di tempo vi sentite fuori posto e l'ambiguità di una giornata come il 10 marzo ve ne darà ...

Oroscopo 6 marzo : Scorpione con una marcia in più - Cancro romantico : In questo mercoledì 6 marzo troviamo Plutone, Nettuno, Sole e Luna in Pesci. Inoltre Venere si trova in Acquario e Giove in Sagittario, mentre Urano e Marte saranno in Toro. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa, mentre Plutone e Saturno sono situati nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo dell'11 marzo : troppa gelosia per l'Ariete - riposo per i Gemelli : L'Oroscopo del giorno 11 marzo prevede situazioni diverse per i singoli segni. Esaminiamo le previsioni di seguito, relativamente ai singoli segni zodiacali, che sono dodici. Ariete, Toro e Gemelli: previsioni zodiacali Ariete: l'11 marzo la gelosia potrebbe farvi un brutto scherzo, portandovi a litigare col vostro partner senza un motivo reale. Avrete una particolare affinità con le persone del Toro. Toro: nella vostra vita ci sono persone che ...

Oroscopo Branko di Carnevale : previsioni primi giorni di marzo : Branko, Oroscopo Carnevale 2019: le previsioni zodiacali dell’inizio del mese di marzo Il mese di marzo 2019 si aprirà con il weekend di Carnevale, le cui previsioni dell’Oroscopo le sveliamo in questo articolo, usando come fonte il libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, nel quale sono disponibili le previsioni dello zodiaco di tutto l’anno: noi riportiamo ovviamente solo piccole indicazioni generali, ...

Oroscopo 5 marzo : serenità amorosa per Cancro e Pesci : In questo martedì 5 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Urano in Ariete e Marte in Toro. Giove in Sagittario ed il nodo lunare in Cancro nell'undicesima casa. Plutone e Saturno in Capricorno. Venere danzerà tra i gradi dell'Acquario. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni zodiacali. Cancro galante Ariete: malinconia amorosa. Gli influssi odierni tenderanno ad incupire l'umore dei nativi che ...

L'Oroscopo dall'1 al 7 marzo : Ariete precipitoso - Bilancia affascinante : Cosa ci riservano le previsioni astrologiche dedicate ai giorni che vanno dall'1 al 7 marzo? La Luna, passando dal Capricorno all'Acquario, cambia lo scenario emotivo di ciascun segno zodiacale. Venere, il pianeta dell'amore, elargisce i suoi influssi benevoli nella casa astrologica undicesima, e ne beneficiano anche i Gemelli e la Bilancia, che potranno vivere le sensazioni amorose con maggiore slancio. Previsioni astrologiche fortunate ...

Oroscopo 4 marzo : voglia di flirt per i Gemelli - attriti in amore per il Leone : In questo lunedì 4 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna e Mercurio posizionati nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Venere, Saturno e Plutone in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado nel segno dell'Ariete. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali. Nuove conoscenze per i Gemelli Ariete: umore sotto i tacchi. Le posizioni astrali, capitanate da Sole e Luna in ...

Oroscopo 7 marzo : passione per Gemelli e Bilancia - distrazioni per Vergine : Sarà una giornata di eros, anche di stampo sentimentale, per alcuni segni zodiacali come il Pesci e il Gemelli, così come potrebbe essere una giornata all'insegna del rilassamento come per il Toro. Attenti però a non essere distratti esattamente quando il tempo a poca disposizione non lo richiede, specie per il Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete deciso di concedervi una tregua riguardo a questo nervosismo che vi sta ...

Oroscopo 6 marzo : amicizie nuove per Cancro - Capricorno ironico : La giornata di mercoledì 6 marzo sarà molto positiva per chi in questi giorni sta avendo la testa completamente assorbita dalle proprie problematiche, come l'Ariete ed il Cancro. Ancora molto dubbiosi gli amici della Vergine e il Leone sul piano sentimentale, bene il lavoro per Pesci e Capricorno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: qualche vostra vecchia conoscenza riuscirà a tirarvi fuori da questo tunnel negativo in cui siete finiti, ...

Oroscopo classifica marzo : amore a gonfie vele per gli Acquario : Nel terzo mese dell'anno, troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Nettuno e Mercurio in Pesci e Giove in Sagittario. Venere danzerà tra il Capricorno ed i Pesci. Urano inizialmente retrogrado in Ariete farà il suo rientro al moto diretto giorno 6 nel Toro. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare sarà nel Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa. Sul podio 1° posto Toro: marzo garantisce cambiamenti tutt'altro che negativi per i nativi. ...