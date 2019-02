Ogni tedesco in 20 anni di Euro ne ha guadagnati 23mila | ogni italiano ne ha persi 75mila

Grazie alla moneta unica in 20 anni Ogni tedesco ha guadagnato 23 mila euro - ogni italiano ne ha persi 75 mila : Da quando c'è l'euro, ogni cittadino tedesco ha guadagnato in media 23mila euro, ogni italiano ne ha persi 74mila. La Germania è "di gran lunga" il Paese che più ha tratto profitto dall'entrata in circolazione della moneta unica, l'Italia quello che ci ha rimesso di più. Nel suo ventesimo anniversario, l'euro si mostra in tutta la sua controversa natura di generatore di diseguaglianze. È quanto emerge dal ...

