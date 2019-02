Novara-Cannes | Champions League volley femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Volley : Champions Femminile - Novara espugna il campo di Cannes : LA CRONACA DEL MATCH - Marchesi si affida all'ex Signorile in regia e Helic opposta, Bauer e Kloster al centro, Cazaute e Holzer in banda e Carocci libero; Igor in campo con Egonu opposta a Carlini, ...

Volley femminile - Champions League. Tutto facile per Novara : espugnata Cannes (3-0) : L’obiettivo era vincere, magari in fretta, per iniziare a concentrarsi sul big match di sabato contro Conegliano. Obiettivo centrato per la Igor Gorgonzola Novara che concede il tris di vittorie nel girone preliminare di Champions League espugnando con un secco 3-0 il campo del Cannes di Signorile e Carocci in campo e di Marchesi in panchina. Poco più di un’ora ha impiegato la squadra di Barbolini ad avere ragione delle francesi che ...