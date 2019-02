NBA | San Antonio Spurs ancora ko a Brooklyn | gli L A Clippers li sorpassano

NBA Team Ranking Gazzetta - i Bucks sorpassano i Warriors : Cambio al comando. Il primo Team Ranking Gazzetta dopo l'All Star Game regala a Milwaukee il primo posto, con un sorpasso ai danni di Golden State figlio dei meriti dei lanciatissimi Bucks, 16 ...

NBA risultati : New York spazza San Antonio - anche Belinelli non incide : New York-San Antonio 130-118 Un vero disastro. Gli Spurs si dimenticano di difendere al Madison Square Garden e subiscono ben 130 punti da una squadra in 'tanking mode', priva peraltro di diverse ...

Risultati NBA – Knicks superlativi contro San Antonio - Denver non lascia scampo ai Clippers : Raptors ko con Orlando : Poche gare nella notte NBA, che registra la sconfitta degli Spurs al cospetto dei Knicks e le affermazioni di Denver e Orlando contro Clippers e Raptors Calendario scarno ma non ricco di fascino nella notte NBA, che regala emozioni e spettacolo nei tre match disputati. Si parte con l’imperiosa vittoria di New York al cospetto di San Antonio, costretta ad inchinarsi allo strapotere dei propri avversari. I Knicks si impongono 130-118, ...

Basket - NBA : Gallinari trascina i Clippers - Belinelli non basta a San Antonio : WASHINGTON - Danilo Gallinari trascina i Los Angeles Clippers, 33-27, al successo sul parquet di Memphis. I californiani si impongono in casa dei Grizzlies, 23-37, per 112-106 con il prezioso ...

Domenica alle 17 al Sanbàpolis arriva la vice capolista Soverato : Dopo la sconfitta al tie break di Caserta, la Delta Informatica Trentino tornerà finalmente ad abbracciare i propri tifosi, vogliosi di non perdersi la prima uscita casalinga della pool promozione ...

“Chiudi quella cazzo di bocca!” - Montrezl Harrell zittisce un fan : l’NBA lo multa pesantemente! [VIDEO] : Montrezl Harrell zittisce un fan duramente durante Timberwolves-Clippers: l’NBA lo multa per linguaggio diretto inappropriato verso un tifoso A volte i tifosi fanno proprio perdere la pazienza ai giocatori in campo. Distrazioni, insulti e trash talking fanno parte del mondo dello sport e l’NBA non fa eccezione in questo, ma trovarsi a bordocampo una fonte di fastidio continua ed ininterrotta non deve essere proprio facile da sopportare. Lo ...

Risultati NBA – LeBron James non basta ai Lakers - San Antonio sorride con Belinelli : Durant trascina Golden State : Lakers ko al cospetto di Atlanta nonostante un’ottima prestazione di James, vittoria di misura invece per San Antonio su Memphis. Golden State non lascia scampo a Utah Pesante sconfitta per i Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni perdono al cospetto di Atlanta con il punteggio di 117-113, incappando nel secondo ko consecutivo dopo quello con Philadelphia. Ai giallo-viola non basta l’ottima prestazione del ...

NBA – ‘L’umiltà’ di LeBron James : “le squadre ad Est si sono rinforzare - sanno che non ci sono più io a Cleveland” : LeBron James ha analizzato la situazione della Eastern Conference dopo gli ultimi giorni di mercato: secondo il Re, i top team puntano al bersaglio grosso visto il suo trasferimento ad Ovest Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato dei colpi davvero interessanti per i team della costa Est. I Sixers si sono assicurati Tobias Harris, i Raptors Gasol, i Celtics hanno posto le basi per arrivare ad Anthony Davis in estate (e comunque hanno un ...

NBA - Clippers : Gallinari torna in campo - ma non basta. Portland batte San Antonio : Indiana Pacers-L.A. Clippers 116-92 Dove non è arrivata la fisioterapia e il lavoro in palestra, ci hanno pensato gli scambi e il mercato ad accelerare i tempi di recupero di Danilo Gallinari; "...

Mercato NBA – Ultimi scambi ‘interni’ tra Lakers e Clippers : senza Zubac e Beasley i gialloviola pensano a Carmelo Anthony : Le due franchigie di Los Angeles si tendono la mano durante le ultime battute del Mercato NBA, Ultimi scambi tra Laker e Clippers Dopo essersi liberati di Avery Bradley (ceduto ai Grizzlies) e di Marcin Gortat, i Clippers pescano con una serie di scambi dalla rosa dei ‘cugini’ Lakers. Ivica Zubac e Michael Beasley passano infatti sull’altra sponda californiana, scambiandosi con Mike Muscala. I due partenti della squadra ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis - il giocatore interessato alla free agency 2020 : si ‘abbassano’ le offerte? : Anthony Davis si sarebbe detto interessato alla free agency del 2020, termine ideale per affidare il proprio futuro ad una franchigia: soluzione che rende insicura ogni maxi offerta da proporre ai Pelicans Come in un thriller ricco di colpi di scena, a poche ore dalla trade deadline, Anthony Davis ha voluto scombinare le carte in tavola mettendo in subbuglio la trattavi fra Lakers, Pelicans e Celtics in merito al suo futuro. Si rincorrono ...

Basket - NBA : Golden State travolge San Antonio - Antetokounmpo e Harden da Mvp : WASHINGTON - Una lezione difficile da smaltire. Golden State è di un altro pianeta e lo dimostra, ancora una volta, nel match della Oracle Arena in cui disintegra 141-102 i San Antonio Spurs, 32-24, ...

NBA - San Antonio Spurs travolti da Golden State. Milwaukee continua a vincere : TORINO - Nella notte NBA i Milwaukee Bucks battono i Washington Wizards e il record della franchigia per punti segnati nel solo primo tempo: 85. I Golden State Warriors travolgono i San Antonio Spurs ...

NBA - Golden State-San Antonio 141-102 : Belinelli in quintetto - Warriors travolgenti : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 141-102 Se i San Antonio Spurs fossero una contender per il titolo, diremmo che coach Gregg Popovich ha tenuto a riposo i suoi migliori giocatori per non dare ...