NBA | Memphis-Los Angeles Lakers 110-105 | disastro L A | LeBron perde anche coi Grizzlies

NBA - Memphis Grizzlies : stagione finita per Jaren Jackson Jr.? : Arrivano brutte notizie per i Memphis Grizzlies. Come comunicato dalla squadra, Jaren Jackson Jr. si è procurato un infortunio al quadricipite destro che lo terrà fuori causa a tempo indeterminato, e ...

NBA risultati : Lakers e LeBron a picco - Spurs ok a Memphis : I Lakers arrivano alla pausa per l'All Star Game nel momento peggiore della loro stagione: ad Atlanta arriva un'altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 partite, nonostante la tripla doppia di LeBron ...

NBA - risultati della serata : Toronto vince coi Clippers - Memphis passa a New York : Toronto Raptors-L.A. Clippers 121-103 Nella NBA si chiamano " schedule loss ", le sconfitte dovute al calendario. Meno di 24 ore dopo aver rimontato 25 punti di svantaggio a Detroit, i Clippers si ...

NBA - i risultati della notte : Towns decisivo sulla sirena contro Memphis - tutto facile per Boston e Portland : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 99-97 OT Non c'è davvero pace per i Memphis Grizzlies. Dopo la sconfitta in casa con Denver partendo da +25, la squadra di coach Bickerstaff ha perso un'altra ...

NBA - risultati : Harden travolge Memphis - segna altri 57 punti e supera Kobe. Boston - terzo k.o. di fila con i Nets : James Harden, 57 punti contro i Grizzlies. Getty Ciclone James Harden, firma il massimo in carriera di 57 punti e schianta i Grizzlies. I Celtics cadono ancora nonostante i 34 punti di Jayson Tatum, ...

Basket - NBA : Antetokounmpo batte Harden - San Antonio cade a Memphis : WASHINGTON - Antetokounmpo contro Harden, Milwaukee, 29-11, contro Houston, 23-17,. Il big match del Toyota Center va ai Bucks che passano in Texas 116-109. La sfida nella sfida tra il 'Barba' e il ...

NBA - Memphis-San Antonio 96-86 : Belinelli il migliore dei suoi - ma gli Spurs crollano coi Grizzlies : Avere un Marc Gasol aggressivo — nelle precedenti due gare non aveva toccato la doppia cifra e aveva sbagliato tutte le sei triple tentate — fa tutta la differenza del mondo per questa squadra, che ...

Mercato NBA – Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si separano : raggiunto l’accordo per il buyout : Si separano le strade di Chandler Parsons e dei Memphis Grizzlies: dopo tanti infortuni e un quadriennale folle, il giocatore e la franchigia si accordano per il buyout Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere, viste le premesse, soprattutto quelle contrattuali, neanche minimamente rispettate dall’apporto in campo: Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies si sono separati. Troppi gli infortuni che hanno costretto il ...

NBA - Chandler Parsons non vuole andare a giocare in G-League e lascia Memphis : La storia tra Chandler Parsons e i Memphis Grizzlies, mai realmente iniziata a causa degli infortuni che da oltre due anni lo hanno tenuto ai margini, sembra essere giunta al capolinea. L'agente James ...

NBA - quattro vittorie in fila per San Antonio : battuta anche Memphis : San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 108-88 Tutto facile per gli Spurs che proseguono nel loro momento positivo, raccogliendo la quarta vittoria consecutiva battendo senza troppi problemi in casa i ...

NBA - lite negli spogliatoi in casa Memphis Grizzlies : Temple e Casspi a “contatto” : Aria tesa in casa Memphis Grizzlies: Temple e Casspi hanno avuto a che ridire negli spogliatoi dopo la sconfitta con Detroit I Memphis Grizzlies hanno perso nella notte contro Detroit, una normale sconfitta che però si porterà con sè alcuni strascichi notevoli. Secondo The Athletic infatti, negli spogliatoi ci sarebbe stata una lite abbastanza accesa tra Garrett Temple e Omri Casspi, due dei veterani del roster di Memphis. Ancora non è ...

NBA - è caos a Memphis : rissa in spogliatoio tra Garrett Temple e Omri Casspi : Che qualcosa fosse successo nello spogliatoio dei Memphis Grizzlies è diventato chiaro a tutti i giornalisti presenti quando coach J.B. Bickerstaff ha impiegato più di trenta minuti per presentarsi ...