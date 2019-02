Nba | i risultati | Lakers | altro disastro Warriors tutto facile | Harden si ferma

Risultati Nba – Thompson trascina Golden State contro Charlotte - Lakers ko a Memphis : sorridono Houston e Phila : Golden State non lascia scampo a Charlotte e torna al successo dopo il ko con Houston, vittoriosa a sua volta su Atlanta. Niente da fare per i Lakers, sconfitti da Memphis Golden State torna alla vittoria, lo fa in maniera schiacciante sul parquet di Charlotte. Klay Thompson guida i compagni al successo, mettendo a referto ventisei punti, accompagnati anche da due rimbalzi e cinque assist. Buona la prestazione anche di DeMarcus Cousins, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...

Risultati Nba del 25 febbraio : KO per Gallinari e Belinelli - successo per Orlando : Nottata sfortunata in Nba per i due italiani impegnati fuori casa nelle partite del 25 febbraio: i Clippers di Danilo Gallinari crollano a Denver contro i Nuggets, che infliggono ai californiani un margine di quasi 30 punti. Niente da fare anche per gli Spurs di Marco Belinelli che trovano i Knicks più preparati del solito a difendere il Madison Square Garden. Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 123-96 I Nuggets sono al momento irraggiungibili ...

Nba risultati : New York spazza San Antonio - anche Belinelli non incide : New York-San Antonio 130-118 Un vero disastro. Gli Spurs si dimenticano di difendere al Madison Square Garden e subiscono ben 130 punti da una squadra in 'tanking mode', priva peraltro di diverse ...

Risultati Nba del 24 febbraio : vincono Portland e Houston - cadono Lakers e Thunder : Ricca notte per il campionato Nba, con 12 partite giocate tra Eastern e Western Conference. Il match di apertura del weekend Nba si è disputato a Philadelphia, dove i 76ers ospitavano i Portland Trail Blazers. L'assenza di Joel Embiid ha condizionato la gara al punto che i padroni di casa non hanno retto il confronto sotto canestro contro Jusuf Nurkic, che ha guidato Portland alla vittoria con 24 punti e 10 rimbalzi. Altro grande assente della ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

Risultati Nba del 23 febbraio : vittorie per Denver - Toronto - LA Clippers e Chicago : La scorsa nottata vedeva impegnati entrambi gli italiani militanti in Nba, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Gli Spurs hanno perso di misura a Toronto (120 a 117) con un'ottima prestazione di Belinelli che ha messo a referto 21 punti e 6 rimbalzi. Decisivi per i Raptors la difesa su LaMarcus Aldridge (soltanto 6 punti per lui), i 15 rimbalzi di Serge Ibaka e l'ex Kawhi Leonard (25 punti) che recupera palla nell'ultimo possesso sottraendola ...

Risultati Nba : i Thunder fanno la voce grossa - bel successo per i Clippers del Gallo : Risultati NBA, i nostri italiani hanno giocato davvero bene ma solo Gallinari è riuscito a portare a casa la vittoria coi suoi Clippers Risultati NBA, notte ricca di incontri oltre Oceano. Charlotte ha vinto 123-110 contro Washington sempre sull’orlo di una crisi di nervi nonostante un grande Beal da 46 punti. Sconfitta anche per i Pelicans di Anthony Davis 111-126 contro Indiana, con il centro che ha giocato solo 19 minuti mettendo ...