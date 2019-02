NBA – Doc Rivers prende il microfono e fa applaudire tutto lo Staples Center | omaggio da

“Pooh : The Derrick Rose Story” – Presto fuori il documentario sulla vita del più giovane MVP della storia NBA [TRAILER] : Annunciata la data di uscita di “Pooh: The Derrick Rose Story”, il documentario sulla vita del più giovane MVP della storia del basket NBA: dalla fama agli infortuni, dalla polvere al ritorno Il prossimo 11 aprile è la data che tutti i fan di Derrick Rose, ma siamo sicuri anche gli appassionati di basket NBA in generale, cerchieranno sul proprio calendario. In tale giorno andrà in onda “Pooh: The Derrick Rose Story”, il ...