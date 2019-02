NBA | disavventura per Portland | cestisti dei Blazers bloccati in ascensore per 30 minuti

sportfair

(Di martedì 26 febbraio 2019) NBA, giocatori deiTrailinper mezz’ora: Kanter se la ride, altri un po’ meno NBA,non certo piacevole per i giocatori deiTrail, i quali sono rimastiper 30in. I più claustrofobici sarebbero stati davvero in difficoltà in una situazione del genere, fortunatamente nessun problema tra i giocatori dei, i quali sono stati tirati fuori non senza affanni. Ecco il video registrato da alcuni deicoinvolti.Thegot trapped on an elevator together for 30 minutes.Dame was stressing (via @MeyersLeonard11) pic.twitter.com/vkjpKPpLBI— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 26 febbraio 2019L'articolo NBA,perdeiinper 30VIDEO SPORTFAIR.