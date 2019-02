NBA 2019 | i risultati della notte 26 febbraio | Gallinari supera Doncic nella sfida più

NBA 2019 - i risultati della notte (25 febbraio). Magic e Knicks sorprendono Raptors e Spurs - Nuggets d’autorità sui Clippers : Soltanto tre partite in questa notte di NBA, ma con in campo due delle franchigie di maggior spicco di questa stagione: Denver Nuggets e Toronto Raptors. Andiamo a vedere cos’è successo. Gli Orlando Magic viaggiano in Canada ed espugnano il parquet dei Toronto Raptors per 98-113. Dopo un primo tentativo di fuga nel primo quarto rintuzzato all’intervallo (53-50), i Magic scappano via nel terzo periodo e non si fanno più riprendere. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 febbraio) : ottimo Gallinari - Belinelli non basta agli Spurs. Partita pazzesca tra OKC e Utah : Sono nove le partite della notte NBA. In campo entrambi gli italiani, ma il bilancio è stato di una vittoria e sconfitta. Bel successo per Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers, che superano 112-106 i Memphis Grizzlies sul loro campo. Grande prestazione proprio del “Gallo”, che mette a referto 23 punti ed 8 rimbalzi. Il migliore per i Clippers, però, è Montrezl Harrell, che chiude con 30 punti, mentre a Memphis non basta la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trascina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si è tornati finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono state sei le partite NBA ed in campo sono scesi i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph ...

I 5 giocatori NBA più pagati nel 2019 secondo Forbes : In Italia quando si parla di stipendi milionari il pensiero non può che andare ai calciatori di Serie A. Negli Stati Uniti, invece, lo sport più pagato è il basket e, di conseguenza, gli stipendi maggiori li troviamo fra le star della NBA. Di seguito riportiamo i 5 giocatori NBA più pagati nel 2019 secondo la classifica stilata da Forbes.

NBA - All Star Game 2019 : il Team LeBron vince in rimonta sul Team Giannis - che spettacolo nell’atto conclusivo! Kevin Durant MVP dell’incontro : Si è chiusa nella notte italiana la 68a edizione dell’All Star Game 2019 della NBA. L’atto conclusivo ha visto di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori del campionato statunitense, che si sono sfidati a colpi di giocate spettacolari facendo letteralmente esplodere il pubblico di Charlotte. La vittoria è andata alla squadra guidata da LeBron James (19 punti) grazie ad uno strepitoso Kevin Durant (31 punti e titolo ...

All Star Game 2019 - lo spettacolo del basket NBA stanotte su Sky Sport : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti Sportivi più attesi e seguiti dello Sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’”All Star Weekend”, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’”All Star Game”, la partita delle stelle La kermesse cestistica statunitense porta ...

NBA - All Star Game 2019 : Giannis Antetokounmpo sfida LeBron James - parata di stelle e spettacolo assicurato a Charlotte : L’attesa è ormai finita! L’atto conclusivo dell’All Star Game 2019, l’evento più seguito e più popolare per il mondo del basket NBA, andrà in scena nella notte italiana e metterà di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori al mondo. La sfida vedrà uno contro l’altro LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia ...

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Programma Team LeBron vs Team Giannis : Dopo la disputa di tutti gli eventi precedenti, arriva il clou di questo weekend di Charlotte: l’All Star Game, la Partita delle Stelle, quella che calamita l’attenzione di mezzo mondo. Dallo scorso anno il format dell’All Star Game è stato cambiato: per questo motivo non si gioca più la tradizionale sfida tra i migliori della Eastern Conference e quelli della Western Conference, bensì quella tra due formazioni allestite dai ...

NBA All Star Game 2019 : Jayson Tatum vince lo Skills Challenge - Joe Harris la gara dal tiro da tre e Hamidou Diallo quella delle schiacciate : Come ormai ogni anno, il sabato dell’All Star Weekend è dedicato alla triade composta da Skills Challenge, 3-Point Contest e Slam Dunk Contest (le ultime due, in parole povere, sono la gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate). Nello Skills Challenge vince Jayson Tatum (Boston Celtics), che supera in finale Trae Young (Atlanta Hawks) con un tiro da metà campo che finisce in fondo alla retina con un grande aiuto della tabella. ...

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Gara da 3 punti e schiacciate : Si è aperto ieri uno degli eventi più attesi della stagione per tifosi e appassionati del basket NBA. A Charlotte, in North Carolina, è cominciato infatti l’All Star Game 2019, la rassegna che offre quanto di meglio il mondo della pallacanestro statunitense sia in grado di offrire. Dopo la Mtn Dew Ice Rising Stars, disputata nella giornata di ieri, l’evento proseguirà questa notte con la Teco Bell Skills Challange, sfida di abilità ...

NBA - All Star Game 2019 : Kuzma e Tatum guidano alla vittoria USA Team nel Rising Stars Challenge : Si è aperto ufficialmente a Charlotte All Star Game 2019 della NBA. Come di consueto il venerdì spazio ai migliori giocatori del primo e del secondo anno. Ormai da qualche anno la prima giornata vede la sfida tra una squadra di soli giocatori americani (USA Team) ed una selezione dei migliori giovani stranieri (World Team). A vincere è stato USA Team, che si è imposto con il punteggio di 161-144. A trascinare alla vittoria il Team a stelle e ...

NBA All Star Weekend 2019 : calendario - orari e guida tv : Come da tradizione, sarà il Rising Stars Challenge ad aprire la tre giorni di Charlotte, con la sfida che vedrà opposta una selezione statunitense a una del resto del mondo , Team USA vs Team World, ,...