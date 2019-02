ilfattoquotidiano

: Napoli, operai comprano l’azienda per non perdere il lavoro: “Tanti sacrifici, ma riprendere la produzione è un sog… - Cascavel47 : Napoli, operai comprano l’azienda per non perdere il lavoro: “Tanti sacrifici, ma riprendere la produzione è un sog… - ilfattovideo : Napoli, operai comprano l’azienda per non perdere il lavoro: “Tanti sacrifici, ma riprendere la produzione è un sog… - RadioCRC_Napoli : Francesco Sirano: “Un restauro con operai validissimi. Vi è una visione coerente, in uno spazio che riporta l’osser… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) A Caivano, in provincia di, 51 ex dipendenti della bresciana Italcables per nonilsi sono costituiti cooperativa e hanno riacquistato (grazie ad una legge del 2013 che riconosce la prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi) l’azienda a titolo definitivo con atto notarile nel novembre scorso, investendo le loro liquidazioni, il tfr, indennità di mobilità. “Un salto nel vuoto senza paracadute, abbiamo impegnato tutto quello che avevamo” raccontanoL'articolol’azienda per nonil: “Tanti, ma riprendere la produzione è un sogno” proviene da Il Fatto Quotidiano.