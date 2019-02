Napoli | casa in fiamme all' Arenella | residenti in fuga dallo stabile

Meteo Napoli - domani ancora vento forte. Il sindaco : "Non uscite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

Donna uccisa in casa a Napoli - è giallo : cancellate tutte le prove : Due dubbi e tre domande. Più passa il tempo e più si infittisce il mistero che avvolge il caso della morte di Rosa Trapani, la Donna di 67 anni trovata morta in casa un mese fa, nel suo piccolo ma ...

Napoli - il boss Mariniello ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi di casa sua : Gli hanno sparato mentre era ancora a bordo della sua automobile. Un agguato in piena regola quello organizzato per uccidere Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell’omonimo gruppo criminale, con precedenti di vario tipo, tra cui l’associazione camorristica. L’uomo si trovava davanti in auto, davanti alla sua abitazione, in via Pietro Nenni ad Acerra, provincia di Napoli. Si trovava da solo quando è stato raggiunto dai killer ...

Furti di rame - abusivi - borseggiatori e un bimbo fuggito da casa : task force Polfer a Napoli : Ggli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell'ambito dell'operazione Oro Rosso predisposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, ai fini della prevenzione e del contrasto dei ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Napoli - incendiata la porta di casa di una famiglia di nigeriani : 'Sono babygang razziste' : Paura nella notte a via Biagio Miraglia, a due passi dall'ex cimitero degli Inglesi, nel quartiere Arenaccia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la porta di un appartamento abitato da alcuni ...

Napoli - fanno esplodere fuochi d'artificio e incendiano una casa : Quattro persone sono state denunciate: due per incendio doloso e accensione di fuochi pericolosi e due per favoreggiamento. Sembra che i fuochi d'artificio siano stati fatti esplodere nel corso di una ...

Napoli - colpo da 120mila euro al Suor Orsola Benincasa : tre arresti : Avevano svaligiato l'area informatica del Suor Orsola Benincasa, portando via 111 supporti informatici, prevalentemente computer, da un'area attrezzata dell'istituto universitario. Un danno di 120mila ...

Napoli - l'avvocato clochard trova casa : «Vi racconto il mio inferno» : «Vorrei dire una sola parola, e nient'altro: grazie. Non avrei mai immaginato tanto affetto e tanta solidarietà. Quello che mi è mancato dalla famiglia l'ho...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Napoli favorito anche in casa della Fiorentina! - 23giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite previste nella 23giornata del campionato, il 9 e 10 febbraio 2019.

Calcio - Serie A 2019 : Juventus impegnata in casa del Sassuolo - sfide esterne anche per Napoli e Inter : Giornata numero 23 per la Serie A di Calcio, che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo in trasferta, per un impegno che sembra sulla carta agevole, ma che nasconde molte insidie, mentre il Napoli proverà ad avvicinarsi nella rincorsa ai bianconeri, affrontando sabato alle 18 la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi nel big match. Sempre sabato, ma alle 20.30, sarà la volta dell’Inter, che cerca ancora la prima gioia del 2019, che ...

Napoli - guardia medica aggredita a casa di un paziente : Ancora un caso di aggressione nei confronti di un dottore della guardia medica a Napoli, al termine di una visita domiciliare. 'La violenza sui medici di continuità assistenziale , ex guardia medica, ...