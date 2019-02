Nanni Moretti e un film su Salvini | ' Sarebbe al di sopra delle mie forze'

Nanni Moretti : "Dopo il Caimano - un film su Salvini? Sarebbe al di sopra delle mie forze" : "Fare un film su Salvini Sarebbe al di sopra delle mie forze". Così risponde Nanni Moretti, intervistato da Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il Ministro dell'Interno. Il cineasta italiano infatti ha già portato sul grande schermo Silvio Berlusconi ne Il Caimano del 2006. Categorica la risposta di Moretti: "No, no, no e no. È stato già difficile farlo per Berlusconi. Fu una decisione dell'ultimo ...