Mwc 2019 | Sony Xperia 1 è lo smartphone per malati di cinema

Huawei Mate X : al Mwc 2019 svelato lo smartphone pieghevole che supporta 5G : Appare chiaro ormai che il nuovo trend del mercato mobile per il 2019 e probabilmente per i prossimi anni, è rappresentato dalla produzione di smartphone pieghevole. Dopo anni di indiscrezioni e anticipazioni, è solo in queste settimane che alcuni dei principali produttori di smartphone hanno iniziato a svelare al mondo i primi smartphone pieghevoli che approderanno sul mercato durante i prossimi mesi. Pochi giorni fa Samsung ha svelato ...

Mwc 2019 - Samsung Bixby ora parla italiano : Barcellona – Non solo “pieghevoli”. La coreana Samsung approfitta dello scenario della fiera catalana per le novità riguardanti Bixby, l’assistente vocale dell’azienda che ora supporta anche l’italiano (il 58% degli intervistati dal brand nel nostro paese sentiva la necessità di questo strumento) grazie ad un aggiornamento che ha incluso anche altre lingue europee come il francese, il tedesco e lo spagnolo. Il primo a ...

La finta carica degli smartphone pieghevoli al Mwc 2019 : Oppo più onesto di Huawei e Samsung? : Non si fa che parlare di smartphone pieghevoli, come delle uniche e vere novità del MWC 2019 di Barcellona ora in corso. Lungi dal dire che i due dispositivi non rappresentino la vera innovazione e abbiano pure capitalizzato l'attenzione di esperti e semplici utenti: tuttavia si ha la netta impressione che i dispositivi non siano così pronti per il mercato consumer e proprio per questo motivo sono piuttosto protetti dall'onda di curiosità del ...

Mwc 2019 - Nubia Alpha è a metà strada tra smartphone e smartwatch : Barcellona – Con l’arrivo sul mercato dei display flessibili ne vedremo presto delle belle. Un primo assaggio del futuro che ci aspetta ben oltre gli smartphone pieghevoli che impazzeranno nel 2019 lo ha dato la cinese Nubia Technology, che al Mobile World Congress ha presentato Alpha, uno smartwatch, anzi un braccialetto che vorrebbe essere smartphone: non abbastanza fashionable per conquistare una passerella di Milano o Parigi e ...

Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 9 : vale la pena passare al nuovo modello? Confronto da Mwc 2019 : Xiaomi Mi 9 ha già conquistato il cuore di molti, anche di alcuni possessori del top di gamma di Xiaomi dell'anno precedente. Ma quali sono i motivi per passare al nuovo modello, o per restare con il predecessore? Ve lo diciamo nel nostro Confronto da MWC 2019! L'articolo Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 9: vale la pena passare al nuovo modello? Confronto da MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Al Mwc 2019 spazio anche a Nubia Mini 5G - Nubia X e Red Magic Mars : Nubia presenta al Mobile World Congress 2019 il suo smartphone 5G (Nubia Mini 5G), oltre a vecchie conoscenze come Nubia X e Red Magic Mars, due dispositivi che dalla loro hanno un doppio schermo e caratteristiche per gamers, rispettivamente. L'articolo Al MWC 2019 spazio anche a Nubia Mini 5G, Nubia X e Red Magic Mars proviene da TuttoAndroid.

Wiko mostra la sua nuova immagine al Mwc 2019 : Rendere gli ultimi trend tecnologici accessibili a tutti, mettendo la community al centro della sua strategia, è il DNA di Wiko fin dalla sua nascita. Quest’anno il brand fa un altro passo avanti e mostra segni di maturità. Wiko si espande infatti ulteriormente a livello internazionale, presenta il restyling del suo logo e, in occasione del MWC, introduce la nuova generazione della serie View, con i modelli View3 Pro e View3 Espansione ...

Mwc 2019 - l'auto di Bmw riconosce il mondo attorno a te : Il prototipo mostrato dalla casa tedesca Bmw è in grado di interpretare i gesti e rispondere alle domande

Mwc 2019 - Lenovo presenta i nuovi portatili e un tablet-smartphone : Barcellona – Lenovo al Mobile World Congress edizione 2019 prosegue un discorso iniziato poche settimane prima al Ces di Las Vegas e con i suoi annunci completa la gamma di portatili e tablet, senza dimenticare smart home e data center. “Abbiamo lavorato tramite i Big Data per migliorare l’esperienza utente dei nostri notebook, raccolto informazioni da store on-line e social, oltre ai questionari realizzati da noi“, ...

Anteprima Nokia 9 PureView : CINQUE fotocamere posson bastare?! – Mwc 2019 : In questa Anteprima del Nokia 9 PureView diamo un’occhiata alle sue CINQUE fotocamere: non è uno scherzo, Nokia 9 PureView ha ben CINQUE fotocamere co-ingegnerizzate con LEICA per poter catturare foto anche in condizioni di leggi di più...

Le microSD da 1 TB sbarcano a Mwc 2019 - : ... la seconda da Micron In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, MWC 2019 , Western Digital ha presentato quella che afferma essere la microSD card da 1TB più veloce al mondo. Questa ...

LG V50 e LG G8 ThinQ – Dual Screen e gesture alla JEDI – Mwc 2019 : In questo tour dello stand della compagnia coreana diamo un’occhiata a LG V50 e LG G8 ThinQ, i due smartphone top di gamma presentati in occasione del Mobile World Congress 2019. LG V50 5G è leggi di più...