Musica e arti performative A Grottammare arriva la Carotte Polaire

Trenitalia - "Speciale Concerti" per esibizioni Musicali di grandi artisti a partire da oggi 23 febbraio : "Speciale Concerti", ovvero in viaggio su Frecce e Intercity di Trenitalia a tempo di musica in occasione di una ricca stagione di concerti a cui la società di trasporto del Gruppo FS Italiane dedica ...

La Confessione - Mahmood su Nove : “Achille Lauro? Artista vero - vorrei scrivere per lui. La Musica non dà il cattivo esempio - manda messaggi autentici” : ‘La Confessione’ torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez, a partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’. Secondo ospite della stagione il vincitore di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, il cantante Mahmood. Il giornalista comincia con una ...

Arti visive - cinema - danza - libri - Musica e teatro : aperti i quattro bandi del programma 'Per Chi Crea' firmato Mibac-Siae : aperti i quattro bandi del programma ' Per Chi Crea ' , promosso dal Mibac e gestito da Siae alimentato dalla 'Copia privata' per il supporto della creatività e della promozione culturale nazionale e ...

L'artista paganese Vincenzo Romano porta la Musica della tradizione 'A casa di Massimo Troisi' : Nella sua citta' natale comincio' a esibirsi con spettacoli di cabaret al Centro Teatro Spazio ancora oggi in attivita'.

Mia Martini - esce il 22 febbraio l'antologia 'Io sono la Mia Musica' - TRACKLIST : ...di Marzo 3 Piccolo uomo 4 Donna sola 5 Credo 6 Amanti 7 Tu che sei sempre tu 8 Valsinha 9 Minuetto 10 Bolero 11 Il guerriero 12 Picnic 13 ...e stelle stan piovendo 14 Alba CD 2 1 Inno 2 Al mondo 3 ...

Sanremo - milioni di clic e pochi soldi/ Dalla Musica digitale "briciole" agli artisti : milioni e milioni di streaming ma il guadagno per i vincitori di Sanremo è di pochi euro, la musica digitale è una grande truffa

Claudio Baglioni - l'affrescatore artistico della Musica leggera italiana dei nostri tempi : L'impossibile certe volte è possibile, anche se il distacco fra le due cose è gigante ed il più delle volte difficilmente colmabile. E' difficile e allo stesso tempo facile catalogare quello che è successo sul palco del teatro Ariston in queste quattro sere. Un operazione gigantesca, che è forse la forbice che passa da una cosa impossibile, ad una cosa possibile. Quello spazio largo, vuoto, lungo da attraversare, anche in apnea, pare sia ...

Sanremo - Baglioni svela il mistero : "Con Pravo non partiva la Musica perché pianista era in bagno" : Ieri sera, nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo, Patty Pravo è saltata su due piedi per colpa di alcuni problemi tecnici. Un momento di forte tensione e imbarazzo, momento nel quale ...

Sanremo 2019. La storia : dall’Ariston al successo in tutto il mondo. Quanti “campioni” della Musica sono partiti da qui : Passa da Sanremo e… conquisterai il mondo. sono tanti i cantanti italiani che partendo dalla città dei fiori sono sbarcati con i loro dischi e successi ben oltre i confini del Bel paese, vendendo milioni di copie e facendo registrare sold out in piazze e arene d’Europa e d’oltreoceano. Anzi, si può dire che, se si eccettuano eccezioni come Tiziano Ferro e l’infinito Maestro Pavarotti, Sanremo è stato davvero l’unico lasciapassare per poi ...

Casting per un film prodotto da Zen Movie e un video Musicale di un artista italiano : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di un giovane attore, anche senza esperienza in ambito recitativo, per interpretare un ruolo da protagonista in un film prodotto da Zen Movie. Si selezionano inoltre attori e attrici, di varie età, per realizzare un importante video musicale di un artista italiano. In entrambi i casi, le riprese verranno effettuate a breve a Roma. Un nuovo film Per la realizzazione di un interessante progetto ...

"Notte delle Muse" al Liceo Artistico-Musicale "Simone Durano". Si scaldano i motori per la seconda edizione : ... dal Trecento al Rinascimento italiano, al medioevo inglese, ai cortei in abiti storici, agli spettacoli di pizzica, , quest'anno la Notte avrà un unico, grande, protagonista: il 900, scandito nei ...

''LA Musica AIUTA A VIVERE MEGLIO'' : IL PERCORSO ARTISTICO DEL CHITARRISTA AQUILANO ANTONIO PRO : ... posso affermare che tutti i miei studenti sono interessati ed entusiasti nel lasciarsi coinvolgere sia in prima persona, che come fruitori di concerti e spettacoli MUSICAli'. Lo studio dello ...

Sylvano Bussotti - un omaggio Musicale per festeggiare gli 87 anni dell’artista : Sylvano Bussotti, compositore fiorentino, è anche pittore, poeta, regista di teatro e di film, costumista, scenografo. Per i suoi 87 anni, festeggiati nell’ottobre del 2018, il chitarrista e compositore tedesco Hans-Jürgen Gerung ha raccolto in un cd una ghirlanda di sei brani per chitarra: due dello stesso Bussotti, gli altri quattro di altrettanti allievi e ammiratori di Sylvano. Il florilegio, Ultima RARA – The Bussotti-Circle, è dunque ...

San Silvestro con spettacoli e fantasmagorici fuochi d'artificio in Musica a Cervia e MiMa : Lunedì 31 Dicembre 2018 - Cervia "Big Bang Capodanno sotto la Torre": grandi fuochi d'artificio a Cervia È tutto pronto a Cervia Milano Marittima per festeggiare in grande stile il 31 dicembre, San ...