Muqueca de camarao | lo stufato tipico della cucina brasiliana

(Di martedì 26 febbraio 2019) Questode(Gamberetti alla Bahia) a base di gamberi è uno dei piatti classici. Potete sostituire i gamberi con tranci di pesce bianco tipo il nasello, la coda di rospo, il merluzzo o la cernia. Si accompagna sempre con del riso bollito.Ingredienti per 4 persone:- 2 cucchiai di olio piccante- 1 grossa cipolla bianca a fettine- 3 spicchi d'aglio schiacciati- 1 kg di gamberetti mondati- sale- 2 cucchiai di succo di limone- 4 grossi pomodori maturi, puliti, senza semi e a fettine- 2 cucchiai di prezzemolo sminuzzato- 1 cucchiaino di pepe nero- 1 peperoncino fresco- 1/2 litro di latte di coccoPreparazione: scaldare l'olio in una paampia e far dorare la cipolla. Aggiungere l'aglio e i gamberetti. Soffriggere per 3 minuti. Aggiungere il sale, il succo di limone, i pomodori, il prezzemolo il pepe e il ...