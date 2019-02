MotoGp Honda | Marquez | «Abbiamo lavorato bene»

MotoGp - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...

MotoGp - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGp - Test Losail 2019 : le pagelle. Vinales Top Gun - Valentino Rossi in ripresa - Honda rediviva - Ducati si nasconde? : Tempo di valutazioni e giudizi dopo i Test collettivi della MotoGP che si sono tenuti sul tracciato di Losail (Qatar) e che hanno portato a dei risultati significativi in pista per quanto riguarda i pRossimi contendenti al titolo iridato della classe regina. Una tre-giorni che ha proposto diversi spunti e su cui è bene approfondire alcuni aspetti attraverso le nostre pagelle: MAVERICK Vinales 9 (YAMAHA) – Lo spagnolo di Iwata risponde ...

MotoGp - Test Losail 2019 : risultati day-3. Maverick Vinales e Yamaha sugli scudi - cresce la Honda - Ducati sul passo gara : Maverick Vinales chiude al comando la terza, ed ultima, giornata dei Test pre-stagionali che si sono tenuti a Losail, Qatar, dove il 10 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha è stato in grado di segnare il tempo di 1:54.208, record di questa tre-giorni, dimostrando nei 50 giri completati, come il suo feeling con la nuova M1 abbia già raggiunto livelli importanti. La bontà della moto nipponica (che deve ...

MotoGp Honda - Marquez : «Meno dolore alla spalla» : LOSAIL - Marc Marquez è soddisfatto al termine della seconda giornata di test in Qatar. 'Sono molto felice perchè è stato il mio primo giorno 'normale' di test. Ho fatto tanti giri, avevo un po' di ...

MotoGp - analisi seconda giornata test Losail 2019 : Suzuki e Ducati impressionano - Yamaha a due facce - Honda silenziosa : Come ampiamente preventivabile, abbiamo vissuto una seconda giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) decisamente interessante. Dopo il primo turno di assestamento, le scuderie oggi hanno osato, andando a sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche, come le ali di Suzuki e Honda, e la copertura di parte del forcellone della Ducati. Le sorprese, ad ogni modo, non sono mancate. Davanti a tutti la Suzuki, con Alex Rins che è stato in grado ...

MotoGp - analisi seconda giornata test Losail 2019 : Suzuki e Ducati impressionano - Yamaha a due facce - Honda silenziosa : Come ampiamente preventivabile, abbiamo vissuto una seconda giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) decisamente interessante. Dopo il primo turno di assestamento, le scuderie oggi hanno osato, andando a sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche, come le ali di Suzuki e Honda, e la copertura di parte del forcellone della Ducati. Le sorprese, ad ogni modo, non sono mancate. Davanti a tutti la Suzuki, con Alex Rins che è stato in grado ...

MotoGp - Test Qatar – Dovizioso tranquillo : “Ducati in buona situazione. Velocità Honda? Non mi preoccupa” : Andrea Dovizioso chiude terzo la prima giornata di Test in Qatar. Giornata positiva per il pilota Ducati che si gode i progressi della sua moto Pochi cambiamenti, buone prestazioni e la solita moto competitiva: la Ducati risponde presente anche sul circuito di Losail. Primo giorno di Test in Qatar più che positivo per la scuderia italiana che piazza Danilo Petrucci al quarto posto e Andrea Dovizioso in terza posizione. Il pilota ...

MotoGp - Test Qatar – Valentino Rossi in fiducia : “mi piace il nuovo approccio in Yamaha - ma tanto gap con Honda e Ducati” : Quinto posto per Valentino Rossi nella prima giornata di Test in Qatar: il ‘Dottore’ apprezza il nuovo approccio in casa Yamaha e guarda al futuro con ottimismo nonostante il gap con Honda e Ducati k Alla conclusione della prima giornata dei Test in Qatar, il “Dottore” ha ribadito di gradire il nuovo approccio della Casa di Iwata, ma anche che bisogna continuare a darci dentro per raggiungere Honda e Ducati. Prima ...

MotoGp - Test Losail 2019. Marc Marquez : “Contento del primo giorno - la spalla è migliorata. La Honda fatica in Qatar” : Marc Marquez non può ritenersi completamente soddisfatto del risultato ottenuto al termine della prima giornata di Test MotoGP a Losail, il Campione del Mondo ha faticato a esprimersi al meglio sul circuito del Qatar e non è andato oltre una deludente decima posizione a oltre un secondo dal leader Maverick Vinales. Il pilota della Honda è però sembrato ottimista nelle dichiarazioni rilasciate a es.motorsport.com: “Per essere il primo ...

MotoGp - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

Test MotoGp : Viñales il più veloce - lontani Marquez e le altre Honda : Il campione del Mondo che nella prima parte della sessione è anche caduto, alla curva 16, senza riportare conseguenze, ha chiuso con il 10° tempo a 1'116 dal migliore di giornata. Che è stato ...

MotoGp - test di Losail : Vinales il più veloce - conferme Ducati - indietro le Honda : Nella prima giornata di test per la MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar, è Maverick Vinales a chiudere al primo posto con il tempo di 1:55.051, con alle sue spalle la Suzuki di Rins a +0.108. La ...

MotoGp – Il team LCR Honda svela le livree delle moto di Nakagami e Crutchlow sui social [GALLERY] : Il team LCR su Twitter svela i colori delle moto 2019 di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami Mentre si stanno disputando i secondi test pre-stagionali di motoGp sul circuito di Losail, sul profilo ufficiale del team LCR Honda vengono svelate le livree delle nuove moto di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami. Il pilota britannico e quello giapponese affronteranno la prossima stagione del motomondiale, al via il 10 marzo in Qatar, sui due ...