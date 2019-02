Morte Emiliano Sala | l' assicurazione non rimborserà il Cardiff | comincia una battaglia

Morte Emiliano Sala - l’esito dell’autopsia : ferite a testa e torace : Morte Emiliano Sala – E’ sotto shock il mondo del calcio per la Morte dell’attaccante Emiliano Sala, l’ex Nantes è stato trovato senza vita all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. L’autopsia secondo il Wales online avrebbe confermato le cause della Morte: ferite alla testa e al torace a causare il decesso. Il corpo del pilota non è stato ancora ritrovato, la famiglia ha avviato ...

Emiliano Sala - svelati i motivi della Morte del calciatore : Emiliano Sala, le ragioni della morte del calciatore dopo l’impatto dell’aereo in mare Emiliano Sala e la sua morte hanno sconvolto il mondo del calcio e non solo. Dopo le ricerche nei fondali del Canale della Manica, capitolate con il ritrovamento del corpo del calciatore, sono state individuate le cause che hanno portato il 21enne alla morte. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Emiliano Sala sarebbe morto a causa ...

Le notizie del giorno – Morte Emiliano Sala - gesto vergognoso di due tifosi : Le notizie del giorno – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte del calciatore Emiliano Sala, nel frattempo in tanti si sono mobilitati per una raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissato nel Canale della Manica. Come riporta la Bbc, la famiglia del pilota ha raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono ...

Morte Emiliano Sala - il toccante gesto del Nantes per ricordare per sempre l'attaccante : ... che ha voluto ricordare anche il pilota deceduto ed il cui corpo non è stato ancora trovato - Vedere il mondo intero riunisi per accompagnarci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente ...

Morte Emiliano Sala - Pioli : “sappiamo cosa significa…” : “Sappiamo cosa significhino tragedie e drammi e come sia difficile affrontare queste situazioni, in piu’ Jordan Veretout ci aveva giocato insieme, quindi e’ stata una situazione che lo ha molto scosso e colpito e di riflesso anche a tutti noi. Facciamo tantissime condoglianze ai familiari, un grande abbraccio, un grande saluto e mi auguro che tutte le persone che possono stargli vicini, lo facciano perche’ in ...

Morte Emiliano Sala - il Nantes ritira la maglia numero 9 : Morte Emiliano Sala – “L’FC Nantes ha appreso con immensa tristezza questo giovedì che il corpo trovato era quello di Emiliano Sala. Questa notizia mette fine ad un’attesa infinita e insostenibile. Emiliano sarà per sempre parte delle leggende che hanno scritto la grande storia del Nantes Ci sono mattine difficili, risvegli da incubo, dove sfortunatamente la realtà ci raggiunge. Emi è andato via Arrivato sulle rive ...

Il messaggio di EA Sports dopo la conferma della Morte di Emiliano Sala : Ieri sera è purtroppo arrivata la conferma della morte dell’attaccante argentino Emiliano Sala, dopo il ritrovamento nel fondale del canale della Manica dell’aereo che lo stava trasportando da Nantes a Cardiff, in seguito al suo trasferimento al club gallese Come già accaduto lo scorso anno dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, EA Sports ha deciso, […] L'articolo Il messaggio di EA Sports dopo ...

Emiliano Sala - la vergogna dopo la sua Morte : lite sui 17 milioni tra Nantes e Cardiff : Tra Cardiff City e Nantes si preannuncia una battaglia legale tanto lunga quanto assurda e inaspettata. Le due squadre potrebbero ricorrere agli avvocati per stabilire se la seconda può pretendere il pagamento del cartellino di Emiliano Sala, l' attaccante italo-argentino recentemente scomparso ment

EMILIANO SALA - NANTES CHIEDE I SOLDI AL CARDIFF/ Club francese vuole 15 milioni nonostante Morte calciatore : Il NANTES, ultimo Club di EMILIANO SALA, è intenzionato a CHIEDEre al CARDIFF il pagamento di 15 milioni di euro per la cessione del calciatore morto.

Dramma Sala - Veretout compara la scomparsa dell'ex compagno alla Morte di Astori : 'per Emiliano si può ancora sperare' : L'ex compagno di Emiliano Sala parla della scomparsa del calciatore italo-argentino: le parole del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout Jordan Veretout , centrocampista della Fiorentina, ...