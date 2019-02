Montorio Romano | ubriaco punta il coltello al collo del figlio di 7 anni | arrestato

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) I carabinieri della stazione di Nerola in provincia di Roma hannoun marocchino di 37, residente in Italia da qualche tempo regolarmente, per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere minacciato ildi soli 7, per futili motivi in stato di ebrezza, con un. Successivamente, il presunto colpevole ha anche assalito a calci e pugni i militari dell'arma intervenuti a bloccarlo. L'indagato è stato poi tradotto presso il carcere più vicino.I maltrattamenti e le minacce alla famiglia Il reato contestato all'immigrato regolare magrebino è avvenuto nei giorni scorsi, in un appartamento del centro storico di, un paese laziale, che si estende nella provincia di Roma. L' extracomunitario di 37, originario del nord Africa ha letteralmente terrorizzato la sua famiglia. L'uomo è ...