Mondiali Jr | Vinatzer impresa d' oro Due manche capolavoro | lo slalom è suo

Sci alpino – Mondiali Juniores - Vinatzer non sta nella pelle : “vincere è sempre una sensazione bellissima” : Il nuova campione del mondo Juniores di slalom ha analizzato la vittoria ottenuta in Val di Fassa Alex Vinatzer è un volto già noto nel panorama italiano e internazionale dello sci alpino. L’oro in slalom ai Mondiali Juniores in Val di Fassa è la semplicemente la grande conferma di un talento che era già stato argento a Davos nella scorsa stagione, ancora prima aveva trionfato agli Eyof sia in gigante che in slalom e soprattutto ha ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Alex Vinatzer CAMPIONE DEL MONDO! Oro storico in slalom per l’Italia : L’Italia si sblocca con il suo CAMPIONE. Alex Vinatzer ha vinto la medaglia d’oro nello slalom dei Mondiali Juniores in corso di svolgimento in Val di Fassa. L’altoatesino ha confermato il pronostico della vigilia, dominando gli avversari e regalando all’Italia il primo titolo di questa rassegna iridata. L’ultimo oro azzurri in un Mondiale Juniores risaliva al 2015, quando Henri Battilani vinse in discesa libera ad ...

Sci alpino – Mondiali Juniores : splendido Alex Vinatzer - l’azzurro è il nuovo campione del mondo di slalom : L’altoatesino ha chiuso con 1″38 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1″46 sul belga Sam Maes, al secondo bronzo consecutivo dopo quello in gigante Vincere non è mai scontato, anche quando sei il favorito numero uno. Alex Vinatzer, che in questa stagione ha trionfato pure in Coppa Europa, è il nuovo campione mondiale Juniores di slalom. In Val di Fassa, sulla pista Aloch, si presentava forte dell’argento ...

Sci alpino – Mondiali Juniores - Vinatzer al comando dopo la prima manche dello slalom maschile : prima manche strepitosa nello slalom ai Mondiali Juniores in Val di Fassa per l’azzurro, che ha oltre un secondo su tutti i rivali Strepitosa prima manche di Alex Vinatzer nello slalom dei Mondiali Juniores in Val di Fassa. Sulla pista Aloch l’altoatesino, partito con il pettorale numero 4, ha chiuso la prova con il tempo di 51″68, e al momento ha un vantaggio di 1″13 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1″25 ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Stefano Gross : “Ho sciato con il sorriso” - Alex Vinatzer : “Soddisfatto per la seconda manche” : Con lo slalom maschile di oggi si sono ufficialmente conclusi i Mondiali di sci alpino 2019 di Are. L’ultima gara ha visto la sinfonia austriaca con la tripletta composta da Marcel Hirscher, Michael Matt e Marco Schwarz. Per l’Italia, invece, com’era preventivabile, sono arrivate poche buone notizie. Il miglior risultato lo ha centrato Stefano Gross, mentre Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli hanno fatto fatica. Ottima seconda ...

LIVE Sci alpino - Slalom Mondiali 2019 in DIRETTA : Hirscher per la rivincita - scontro titanico con Kristoffersen e Noel. Vai Vinatzer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove si conclude il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Sono molti i pretendenti al trono, a partire da Marcel Hirscher, dominatore delle ultime stagioni in Slalom ma ancora a secco di ori, come la sua Austria, ad Are, per poi arrivare a ...

Sci - Mondiali Are – Da Vinatzer a Razzoli e Gross : le dichiarazioni degli azzurri prima dell’ultima gara : Tutto pronto per l’ultima gara dei Mondiali di Are: le emozioni di Vinatzer, Razzoli e Gross a poche ore dall’inizio Parlano gli azzurri dello slalom a poche ore dall’ultima gara dei Mondiali di Are: Alex Vinatzer: “Dopo la medaglia nel Team Event, abbiamo sciato per tre giorni nello slalom. Le condizioni non erano mai le stesse. Speriamo diventi un po’ più freddo, così la neve indurisce un po’, perché a ...

Sci alpino - Pagelle Team Event Mondiali 2019 : Zenhaeusern impressiona - Holdener si conferma - Della Mea - Vinatzer e Maurberger stupiscono - male Curtoni : C’erano molti dubbi sul Team Event, ma la gara odierna dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, ha smentito i detrattori e ha regalato grande spettacolo. Vince, ancora una volta, la Svizzera guidata da un Ramon Zenhaeusern sontuoso, contro l’Austria, mentre l’Italia stupisce tutti con un bronzo quanto mai inatteso. Delude la Francia, mentre alcune formazioni hanno partecipato per onor di firma, come Belgio e Argentina. Andiamo, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le parole di Alex Vinatzer e Lara Della Mea dopo il bronzo azzurro nel Team Event : L’Italia dello sci alpino festeggia una vera e propria impresa. La giovanissima formazione azzurra composta da Irene Curtoni, Lara Della Mea, Alex Vinatzer e Simon Maurberger ha conquistato uno splendido bronzo nel Team Event dei Mondiali di sci alpino 2019. Sul pendio di Are, in Svezia, gli atleti italiani si sono superati sconfiggendo nella finale per il podio la Germania (approfittando Della squalifica di Strasser per inforcata nella ...

LIVE Sci alpino - Team Event Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si affida ai giovani Vinatzer e Maurberger per piazzare la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il settimo titolo della rassegna iridata. Non tutti i big sono iscritti a questa gara che non è sicuramente la più attesa del Mondiale ma introduce .il concetto di gioco di squadra in uno sport solitamente individuale. La formula è quella dello slalom parallelo: ogni squadra schiera quattro elementi, due uomini e due donne, e la sfida ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : l’Italia si affida ai giovani per sfatare il tabù del Team Event. Vinatzer e Maurberger all’attacco : Oggi ai Mondiali di sci ad Are si corre il Team Event, un format di gara che ha sempre visto l’Italia fare la figura della comparsa. Sia in Coppa del Mondo sia nelle precedenti rassegne iridate gli azzurri non sono mai stati protagonisti e soprattutto non sono mai saliti sul podio. Una tradizione super negativa, che si collega alla poca attitudine degli sciatori italiani con il parallelo, una specialità con la quale gli azzurri hanno ...

