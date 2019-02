Mogol con Salvini | più musica italiana in radio Siae | ok a proposta di legge Lega

Un’avventura - non storcete il nasino : il musical con le canzoni di Battisti e Mogol è originale - struggente e anche pop : Caleidoscopico Battisti (e Mogol). Con Un’avventura, il musical diretto da Marco Danieli – dal 14 febbraio in sala -, scopriamo improvvisamente che paroliere e musicista immortali possono anche dare voce, animare, far vivere, senza che loro ci abbiamo mai pensato, a un intero film. Non storcete il nasino. Il musical è spesso medicina amara pregiudizialmente. Ma Un’avventura è un buon film. originale, struggente, maturo, pop, in alcuni momenti ...