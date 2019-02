Mirabelli show | il Milan ma non solo | “Wanda Nara fa così per farsi invitare in tv”

sportfair

(Di martedì 26 febbraio 2019), Massimilianoè tornato a parlare della sua ex squadra, ma anche del caso Icardi bacchettando la moglie WandaL’ex ds del, Massimiliano, è un po’ uscito dai radar dopo l’addio ai rossoneri. Quest’oggi è tornato a parlare ai microfoni di RMC Sport, dima non. Il clou ovviamente è stato dedicato alla sua ex squadra, adesso tornata su buoni livelli dopo un momento difficile, grazie sopratutto al mercato ed a Gattuso: ” Sono convinto che comunque è ungiovane e che farà strada. Quando arrivammo noi, trovammo degli ostacoli non semplici, c’erano dei rinnovi difficili da fare. Sapevamo che andava rifondata una squadra, con i giovani, e c’era bisogno di tempo. Sono state buttate le basi per unche farà cose importanti in futuro. Sono sicuro che arriverà in Champions e vincerà la Coppa Italia. Nella ...