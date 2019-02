«Mihaela non si è buttata | è scivolata Eravamo tutti e tre appesi alla finestra»

Mihaela morta nell’incendio ad Aosta - l’amico : “Non si è lanciata dalla finestra - è scivolata” : “Nessuno di noi si è buttato volontariamente dalla finestra”, dice Leonardo Bertucci, uno dei due ragazzi che erano in compagnia di Mihaela Cheli, la ventunenne ligure morta in ospedale dopo un incendio in una mansarda in Valle d’Aosta: “Eravamo tutti e tre appesi alla finestra. Mihaela è scivolata mentre la stavamo aiutando”.Continua a leggere

Mihaela non ce l'ha fatta : donati gli organi : Doveva essere un weekend spensierato sulla neve. Invece si è trasformato in tragedia la trasferta di tre giovani turisti liguri a Antey Sant Andrè, in Valle D'Aosta. Sorpresi dall'incendio della ...

