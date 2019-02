Michelle Hunziker su Instagram | Ignorate l' odio | ignorate gli haters

Michelle Hunziker : ecco la sua speciale dichiarazione d'amore : L'Unione Europea fatica a trovare una politica comune e ogni stato bada più ai propri interessi e tornaconti elettorali che all'interesse comune europeo e globale. Un post di speranza quello di ...

Tomaso Trussardi : "Michelle Hunziker? Dopo un anno volevo sposarla. Lei temeva la differenza d'età. Per me non contava" : "Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla: Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni e lei 35, la differenza d'età per lei contava, ma non per me". Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker dal 2014 vivono un matrimonio felice, che ha donato loro la gioia di due figlie, Celeste e Sole. In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, l'erede della maison ha parlato del rapporto con la showgirl, che consulta anche per questioni di ...

Michelle Hunziker contro la frase sessista detta nel cartone di Celentano : Nel corso delle ultime ore, Michelle Hunziker si è resa protagonista di un'intervista che ha lasciato tutti senza parole. La donna, infatti, ha rivelato il contenuto di una frase altamente sessista pronunciata all'interno della serie evento di Adriano Celentano. Durante una scena, infatti, Adrian ha detto ad un gruppo di ragazze aggredite di aver subito tale aggressione poiché avevano alzato un po' troppo il gomito. Ebbene, tale insinuazione non ...

