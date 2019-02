Mia Martini - Drupi contro gli "str*** ipocriti" : "Oggi tutti amici ma... Come la chiamavano dietro le spalle" : "C'è un limite all'ipocrisia dei brutti str*** che vantano amicizie immaginarie". Anche Drupi si scaglia contro chi oggi tesse elogi commossi per Mia Martini, sull'onda del successo della fiction Rai Io sono Mia e dopo averla umiliata in vita. "Ormai è pieno - accusa il cantante in un'intervista al

Drupi dopo la fiction su Mia Martini : ‘Ora tutti amici - all’epoca la schifavano’ : Giampiero Anelli, in arte Drupi, non ci sta e decide di dire la sua sull’ondata di affetto e vicinanza che molti esponenti della musica italiana hanno cavalcato in seguito alla messa in onda su Rai1 della fiction dedicata a Mia Martini. “C’è un limite all’ipocrisia dei brutti stronzi che vantano amicizie immaginarie. Ormai è pieno” spiega l’artista. LEGGI: Domenica In, Olivia Berté: “Con la maldicenza hanno ...

Drupi accusa : "Colleghi vantano amicizia con Mia Martini - ma all'epoca la schifavano" : Il film di Rai 1 dedicato a Mia Martini ha portato in auge il ricordo della cantante in molti artisti, ma contro alcuni di loro si è sollevata la voce di Drupi . Se, ai tempi del suo massimo successo, ...

Drupi dopo la fiction su Mia Martini : “C’è un limite all’ipocrisia dei brutti stronzi che vantano amicizie immaginarie. All’epoca tutti la schifavano” : “C’è un limite all’ipocrisia dei brutti stronzi che vantano amicizie immaginarie. Ormai è pieno”. Parole di Drupi che dice di non sopportare il codazzo di “amici” che dopo la messa in onda della fiction su Mia Martini si sono subito prodigati per manifestare affetto e vicinanza. Sono parole che il cantante affida alle pagine del settimanale Oggi: “Ora tutti la conoscevano, tutti le erano amici. E ...

La nuova vita di Mia Martini che ha vinto sulla grettezza umana : In questi giorni stiamo assistendo ad una “rinascita” della grande Mia Martini, grazie anche ad un film “Io sono Mia” interpretato dalla bravissima Serena Rossi, in cui viene raccontata la storia di questa grande artista. Molti ragazzi della nuova generazione che non conoscevano Mimì hanno iniziato a comprare e scaricare dalle piattaforme digitali i suoi dischi, e molti di quelli che la conoscevano artisticamente hanno scoperto lati della sua ...

Io sono Mia - Patty Pravo furibonda : "Mia Martini porta jella?" - ecco chi trascina in tribunale : Un successo enorme, ma non mancano le polemiche su Io sono Mia, la fiction su Mia Martini trasmessa da Rai 1. Ad accusare è una Patty Pravo furibonda, la quale si dice pronta ad adire le vie legali. Il punto è che dopo l'omaggio a Sanremo alla Martini e dopo il successo della fiction, è tornata a ci

Io sono Mia - Patty Pravo furibonda : 'Mia Martini porta jella?' - ecco chi trascina in tribunale : Un successo enorme, ma non mancano le polemiche su Io sono Mia , la fiction su Mia Martini trasmessa da Rai 1. Ad accusare è una Patty Pravo furibonda, la quale si dice pronta ad adire le vie legali. ...

Le lacrime di Loredana Bertè (per Mia Martini) : Non ci erano riuscite le tre standing ovation a Sanremo. Nemmeno il (o meglio la rabbia per) quarto posto nella classifica. C’è riuscito Fabio Fazio, a far piangere Loredana Bertè. Ospite domenica 17 febbraio 2019 a Che Tempo Che Fa, Lory ha prima cantato il suo bellissimo brano sanremese “Cosa ti aspetti da me”, poi ha riso con Fazio ricordando alcuni aneddoti del Festival (le prove della canzone chiusa nell’armadio ...

Patty Pravo e le voci diffamatorie su Mia Martini : "Niente di tutto ciò è vero" : Alla luce del grande successo ottenuto dal film tv 'Io sono Mia', i media riaprono una ferita che non si è mai risanata del tutto dato che, ancora oggi, la morte di Mia Martini ha ancora molti punti ...

Mia Martini - esce il 22 febbraio l'antologia 'Io sono la Mia musica' - TRACKLIST : ...di Marzo 3 Piccolo uomo 4 Donna sola 5 Credo 6 Amanti 7 Tu che sei sempre tu 8 Valsinha 9 Minuetto 10 Bolero 11 Il guerriero 12 Picnic 13 ...e stelle stan piovendo 14 Alba CD 2 1 Inno 2 Al mondo 3 ...

Patty Pravo smentisce le voci su Mia Martini - prende le distanze e minaccia querele : Patty Pravo smentisce le voci su Mia Martini. Dopo la messa in onda del film con Serena Rossi protagonista e il conseguente successo, non sono mancate le polemiche scatenate da diverse interviste che Mimì Bertè rilasciò dopo l'uscita dal tunnel dell'ostracismo, quello causato dalle maldicenze che le affibbiavano la nomea di iettatrice. In una delle tante interviste comparse in rete, questa priva di una fonte certa, si leggono i nomi di ...

Che Tempo che Fa - Loredana Bertè scoppia in lacrime nel ricordare la sorella Mia Martini : Loredana Bertè ieri, è stata ospite a Che Tempo che fa il salotto della domenica sera condotto da Fabio Fazio. Durante l'intervista la cantante calabrese ha parlato del ritorno sul palco dell'Ariston e della fiction di Rai1 dedicata a Mia Martini. Loredana Bertè dopo la delusione sanremese aveva disertato la puntata di Domenica In, che viene trasmessa dall'Ariston dopo la fine della kermesse. Ieri, però ha accettato l'invito di Fazio ed ha ...

Che tempo che fa - Loredana Bertè in lacrime da Fabio Fazio quando ricorda la sorella Mia Martini : Non è riuscita a trattenere le lacrime Loredana Bertè durante l'intervista di Fabio Fazio a Che tempo che fa quando il conduttore ha ricordato la sorella Mia Martini, celebrata nei giorni scorsi dal biopic Io sono Mia con Serena Rossi nei panni della cantante morta. Leggi anche: Sanremo, un'altra tr

Domenica In - Mara Venier vola grazie a Serena Rossi e Mia Martini : Continua la cavalcata d'ascolti di Mara Venier. Ieri 17 febbraio Domenica In ha fatto il pieno di share. Su Rai1 la trasmissione pomeridiana ha intrattenuto 3.238.000 spettatori pari ad uno share del 20.4%, nella prima parte, e 2.681.000 spettatori pari ad uno share del 18.8%, nella seconda parte da