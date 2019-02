Merkel | stop alle armi in Arabia No di Macron Salta Aquisgrana

Germania - l’ultima Merkel si scopre ambientalista (anche per motivi politici) : entro il 2038 stop alle centrali a carbone : Il quarto e ultimo governo guidato da Angela Merkel, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita della Germania dall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ...