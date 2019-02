Mercedes-AMG GLE 53 - Anche sulla Suv arriva librido sportivo

quattroruote

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Come da copione,GLE arriverà il sei cilindri elettrificato di Affalterbach. Una delle novità che la-AMG svelerà al Salone di Ginevra sarà infatti la GLE 53 4Matic+ che anticiperà larrivo della più performante versione a otto cilindri, la 63.48V con compressore elettrico. Come sulle altre 53,nel cofano della GLE è presente il sei cilindri in linea di 3.0 litri elettrificato tramite lEQ Boost, un alternatore-starter a 48 Volt installato tra il propulsore e il cambio che supporta il funzionamento del propulsore con 22 CV e 250 Nm di coppia extra per brevi tratti. Lunità termica, dotata di una turbina a gas di scarico e di un compressore elettrico supplementare (pensato per eliminare il turbo lag), è accreditata di 435 CV a 6.100 giri/min e di una coppia massima di 520 Nm tra i 1.800 e i 5.800 giri/min, sufficienti per portare la Suv da 0 a 100 km/h in 5,3 ...

