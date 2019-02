Mercato Juventus | non solo Salah-Dybala | nuovo scambio col Liverpool

Mercato Juventus - 4 acquisti per la rivoluzione : spazio al nuovo modulo : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare un ruolo da protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Come anticipato in mattinata, la Juventus potrebbe decidere di dire addio ad Allegri per riabbracciare il ritorno di Zidane. Un avvicendamento che potrebbe cambiare totalmente le strategie di Mercato della Juventus. Una nuova Juventus improntata […] More

Mercato Juventus - bianconeri in vantaggio sul brasiliano : superato il Real : Mercato Juventus – Brutte notizie per Eder Militao, almeno secondo i media spagnoli. Stando a Don Balon e come riportato anche da CalcioMercato.it, infatti la notte brava del difensore brasiliano potrebbe costare molto caro all’ex San Paolo. Punito dal porto con l’esclusione dalla lista dei convocati per la sfida contro il Tondela, il diensore potrebbe […] More

Mercato Juventus - sarà parziale rivoluzione : 3 nuovi acquisti! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara al match di ritorno contro l’Atletico Madrid il quale potrebbe segnare il crocevia della stagione bianconera. Bianconeri chiamati ad una rimonta quasi impossibile, ma Allegri predica massima calma e totale ottimismo. La Juventus ha voglia di ribaltare la sfida contro i Colchoneros, ma servirà una squadra decisamente diversa, sia […] More

CalcioMercato Juventus - quattro nomi per sostituire Allegri : tra questi ci sarebbe Klopp : Massimiliano Allegri si giocherà tutto in 16 giorni. Per il suo futuro sulla panchina della Juventus sarà decisiva la gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, che si disputerà il 12 marzo a Torino (e che seguirà l'importante match di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti). All'Allianz Stadium gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno ribaltare il 2 a 0 subito all'andata e non sarà sicuramente facile, vista l'attitudine difensiva ...

CalcioMercato Juventus - Pistocchi : 'Allegri avrebbe già l'accordo con un club inglese' : Momento sicuramente non facile per la Juventus dopo la brutta sconfitta subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Due reti incassate in un secondo tempo sicuramente da dimenticare per la squadra di Massimiliano Allegri, quest'ultimo al centro di numerose critiche. La Juventus è comunque riuscita a vincere contro il Bologna in campionato, dopo una partita nella quale si sono sicuramente sentite le scorie di Madrid. A lunghi tratti, ...

Pistocchi - bomba di Mercato sulla Juventus - : Quasi in contemporanea con il successo per 1-0 a Bologna i tifosi juventini sono stati scossi da una rivelazione di mercato fatta da Maurizio Pistocchi, che già ieri aveva anticipato che nella ...

La Juventus punta forte su Icardi : sarebbe Maurito il principale obiettivo di Mercato : Il caso Mauro Icardi continua a tener banco in casa Inter. Il centravanti argentino non prenderà parte neanche alla trasferta di questa sera al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Si continua a parlare di infiammazione al ginocchio, con l'attaccante che proseguirà con un lavoro personalizzato fino al 7 marzo prima di decidere se operarsi o meno per la pulizia dell'articolazione. Nel caso che ciò accada la stagione dell'ex capitano è da ...

È derby d'Italia sul Mercato : Inter e Juventus si sfidano per Federico Chiesa : Dalla conferenza di mister Luciano Spalletti piovono parole di ammirazione per il figlio d'arte in forza alla Fiorentina, l'allenatore nerazzurro ne elogia le qualità offensive. Calciatore che è nel mirino dell'Inter, considerato un giovane dal futuro radioso. Sarà una contesa aspra con la Juventus per riuscire ad accaparrarselo. Velocità e Qualità Nella conferenza stampa odierna, Spalletti ne ha parlato come un giovane molto Interessante, che ...

Mercato Juventus - il nuovo piano di Paratici : 3 acquisti in estate : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Paratici starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su tre nuovi acquisti capaci di ringiovanire l’attuale rosa bianconera e pronti ad innalzare il tasso qualitativo dell’organico juventino. Oltre all’arrivo di Ramsey, Paratici sembrerebbe esser […] L'articolo ...

Mercato Juventus - offerta monstre di Paratici per il francese : i dettagli : Mercato Juventus – La concorrenza è folta ed agguerrita, ma la Juventus rimane ampiamente in corsa e fa sul serio per Tanguy Ndombélé. Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i […] More

Il calcioMercato oggi – La bomba sul futuro della Juventus e di Ronaldo : Il calciomercato oggi – La Juventus è sicuramente delusa della stagione dopo l’importante esborso economico per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Allegri è riuscito nell’impresa di far diventare normale il calciatore più forte al mondo. Per questo motivo secondo quanto riportato dalla Spagna il portoghese si sarebbe pentito della scelta fatta in estate e già vorrebbe cambiare maglia con il ritorno al Manchester United. La situazione ...

Chelsea - Mercato bloccato per due anni : Higuain torna alla Juventus? : Il Chelsea sta vivendo una stagione davvero amara dato che in Premier League le cose non vanno per il verso giusto e il rapporto con Maurizio Sarri sembra deteriorato. Solo una vittoria in finale di ...

CalcioMercato Juventus : Cristiano Ronaldo starebbe trattando l'addio : C'è notevole delusione in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi davvero molli di fronte alla grinta degli avversari. I due gol sono arrivati dalla coppia dei centrali difensivi di Simeone, Gimenez e Godin, simboli della garra che da sempre contraddistingue questa squadra. Un ...

Mercato Juventus - nuovo leader a centrocampo : la mossa di Paratici : Mercato Juventus- Dopo il brutto ko contro l’Atletico Madrid, la Juventus si prepara al match di ritorno all’Allianz Stadium. Obiettivo remuntada, anche se non sarà facile avere la meglio sui Colchoneros. Difesa granitica e grande organizzazione di gioco. Servirà una Juventus perfetta, sia in fase difensiva, dove sarà fondamentale non prendere gol, sia in fase […] More