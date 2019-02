Mercati deboli Londra paga dazio con la sterlina

Mercati deboli. Piazza Affari sul fondo : Le principali borse europee chiudono la seduta in ordine sparso con Piazza Affari che si colloca tra le peggiori penalizzata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. A ciò si ...

Mercati deboli su crescita lenta e incertezza : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la prudenza mostrata in avvio di giornata mentre continuano a pesare i timori per il ral lenta mento della crescita globale e ...

Mercati asiatici deboli : Seduta contrastata per le principali borse asiatiche, sui rinnovati timori per la crescita a livello globale. A ciò si è aggiunta l'indiscrezione del Financial Times secondo cui gli Stati Uniti ...