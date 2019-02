MCE 2019 Mobility Conference Exhibition

Appuntamento con l’efficienza energetica : ritorna MCE in the citty a Milano dal 18 al 24 Marzo 2019 : MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, la biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili annuncia la seconda edizione di MCE IN THE CITY, l’evento dedicato al tema del comfort abitativo, alla riduzione dello spreco e al rispetto dell’ambiente, che si svolgerà dal 18 al 24 Marzo 2019 a Milano , nell’ambito della Settimana delle Energie Sostenibili, organizzata dal Comune di ...

Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport! Novità al commento : John MCEnroe in telecronaca per tutti gli Slam : Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport dal 14 al 27 gennaio, oltre 300 ore live per una copertura senza precedenti: la leggenda John McEnroe da quest’anno coprirà per Eurosport tutti gli Slam Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. Eurosport è pronta per offire al proprio pubblico una copertura sempre più completa del torneo Australiano che ...