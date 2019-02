Maurizio Costanzo in 25 anni di matrimonio non ho mai litigato con Maria

(Di martedì 26 febbraio 2019) La coppia formata daDe Filippi festeggeranno 25di, eammette:«Sinceramente non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25di, no», tra due. Un traguardo che, tre divorzi alle spalle, non avrebbe mai immaginato di raggiungere ma che non muta i sentimenti per la sua dolce metà. In tanto tempo insieme non hanno mai: “Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi – ha fatto sapere in un’intervista a “La verità” .Sicuramente non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Pensi chee io in 25non abbiamo mai”. La loro sembra un’unione perfetta: “Io credo che neldebba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario dev’essere l’amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore. Adesso per lei farei davvero qualunque cosa: anche scalare l’Everest. La noia non mi ha mai toccato. Se mi capita di tornare a casa dal lavoro prima del tempo, mi fa piacere sempre e comunque riabbracciarla. E poi abbiamo i nostri hobby condivisi: due cani a casa e un gatto in ufficio”. I due si sono conosciuti durante il Festival del Cinema di Venezia :“Vorrei dirle che sono proprio contento di averla incontrata, quella mattina a Venezia, al Festival del cinema. Davvero”, poi lei è passata a lavorare in tv: “nel suo caso ho solo avuto l’intuito di capire che poteva fare televisione. Ma poi ha camminato benissimo da sola, le ho dato pochissimi consigli. Lavorava in uno studio legale. Quando venne a lavorare con me al Parioli, si appassionò a questo mestiere. E poco tempo dopo arrivò Amici: fu il suo primo successo”.