Mario Sconcerti | ' Lamentele dell' Inter imbarazzanti | ha vinto uno scudetto da terza'

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sicuramente nei prossimi giorni si parlerà molto di quanto accaduto in Fiorentina-, terminata sul campo con il risultato di 3 a 3. Il match è poi proseguito fuori dal campo con l'allenatore dei nerazzurri, Luciano Spalletti, che ha fatto discutere per le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport. Polemiche che sono state commentate dal noto giornalista sportivodurante la trasmissione Maracanà, in onda sull'emittente radiofonica RMC Sport. "Imbarazzante che le polemiche arrivino da chi haunoda" - le pungenti parole'opinionista che hanno fatto arrabbiare i tifosi nerazzurri.Polemicheparte dal suo parere sul discusso episodio del fallo di mano di D'Ambrosio. Per il giornalista il rigore, che ha consentito alla Fiorentina di pareggiare i conti con l', non c'era assolutamente. E, di conseguenza, l'arbitro Rosario ...