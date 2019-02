Mara Venier | figli | marito ed età La carriera televisiva

Domenica In - Stefano De Martino e la lettera : il pianto con Mara Venier. E sui baci con Belen : «L’amore non è mai sprecato» : La lettera dei genitori, il pianto con Mara Venier e i baci con Belen: «L’amore non è mai sprecato». Ospite di Domenica In è Stefano De Martino. Mara Venier mostra al ballerino le immagini in aeroporto mentre si scambia baci e abbracci con Belen Rodriguez insieme al figlio Santiago. La presentatrice si dice «commossa» dalle immagini. «È una non notizia», dice De Martino. «Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad ...

Mara Venier trionfa a Domenica In tra lacrime e parolacce. Ma Barbara D’Urso reagisce : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In che raggiunge il 19% di share e conquista 3.277.000 nella prima parte della trasmissione. Nella puntata del 24 febbraio è successo di tutto a zia Mara. A cominciare dalla telefonata in studio del marito Nicola Carraro che l’ha lasciata in lacrime. Il produttore chiama solo per dirle “Ti amo” e lei risponde commossa: “Ti amo anch’io. È un momento ...

Domenica In - le lacrime di Mara Venier dopo la telefonata del marito : "È un momento particolare" : Che Mara Venier fosse una donna molto sensibile lo sapevano in molti ma ieri ha sorpreso tutti scoppiando in lacrime durante la diretta di Domenica In. La trasmissione ieri è stata interrotta da varie telefonate arrivate alla conduttrice, ma quella che ha commosso tutti, lei in primis, è stata quell

Alba Parietti : tra Barbara d’Urso e Mara Venier? Ecco chi ha preferito : Alba Parietti, tra Mara Venier e Barbara d’Urso fa la sua scelta: Ecco chi preferisce l’opinionista dell’Isola dei famosi Barbara d’Urso e Mara Venier sono ormai le regine indiscusse della TV la domenica pomeriggio. Nella continua lotta tra chi ambisce ad ottenere lo share più alto le due conduttrici sono riuscite a tenersi sempre testa. […] L'articolo Alba Parietti: tra Barbara d’Urso e Mara Venier? Ecco chi ...

Mara Venier - 'VAFFA...' E TELEFONATA IN DIRETTA/ Video : 'ti amo' - e lei piange : MARA VENIER ha pronunciato in DIRETTA un sonoro 'VAFFA...', poi riceve la TELEFONATA del marito che le dice 'ti amo' e lei piange in DIRETTA a Domenica In.

Mara Venier trionfa con Domenica In : il confronto con Barbara D’Urso : Ascolti Domenica In e Domenica Live: Mara Venier domina Barbara D’Urso cala Continua la grande cavalcata di ascolti per Mara Venier e Domenica In. Anche la puntata del 24 febbraio ha fatto il pienone: sono stati 3.277.000 telespettatori pari ad uno share del 19% nella prima parte, e 2.656.000 telespettatori pari ad uno share del 16,7% nella seconda parte, a seguire una movimentata Domenica In. Come sappiamo, da gennaio scorso il ...

Domenica In - da Mara Venier la commovente rivelazione di Mahmood : 'Ho sentito mio padre e...' : Ospite di Mara Venier a Domenica In , il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood è tornato a parlare del padre, di cui tanto s'era detto dopo il trionfo del suo brano 'Soldi'. Il cantante ha ...

Domenica In - da Mara Venier la commovente rivelazione di Mahmood : "Ho sentito mio padre e..." : Ospite di Mara Venier a Domenica In, il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood è tornato a parlare del padre, di cui tanto s'era detto dopo il trionfo del suo brano "Soldi". Il cantante ha raccontato di aver sentito il genitore telefonicamente dopo un lungo periodo di silenzio: "Mio padre se n'è

Mara Venier - parolaccia in diretta. Si spaventa e urla : "Vaff..." : Domenica movimentata anche per Mara Venier, tra telefonate in diretta dell'idraulico, della moglie di Celentano e poi del marito. Durante l'ultima puntata di Domenica In, infatti, alla Venier è ...

Domenica In - Mara Venier grida una parolaccia in diretta e poi chiede scusa : ecco cosa è successo : Mara Venier: parolaccia in diretta nella puntata di Domenica In Momento di grande imbarazzo nell’ultima puntata di Domenica In. Durante la diretta Mara Venier si è fatta scappare una brutta parola in diretta su Raiuno in fascia protetta. La conduttrice è stata vittima di uno scherzo da parte di un ospite della trasmissione e la […] L'articolo Domenica In, Mara Venier grida una parolaccia in diretta e poi chiede scusa: ecco cosa è ...

Mara Venier - parolaccia in diretta a Domenica In : la conduttrice sbotta e poi chiede scusa : Gaffe per Mara Venieri in diretta a Domenica In . Poco prima dell'arrivo del tabellone in studio la conduttrice è stata vittima di uno scherz o, ma la reazione ha lasciato tutti senza parole. Dalle ...

Domenica In - Mara Venier : Paolo Ruffini e Lillo le fanno uno scherzo e a lei scappa una parolaccia in diretta : Clamorosa gaffe di Mara Venier nel bel mezzo della puntata di Domenica In : dalle scalinate dello studio, a sorpresa, sono comparsi Paolo Ruffini e Lillo . I due attori erano stati invitati come ...

Mara Venier commossa a Domenica In : la dichiarazione d’amore inaspettata del marito : Mara Venier commossa a Domenica In: la telefona a sorpresa del marito Nicola Carraro Tantissimi ospiti e qualche colpo di scena nell’ultima puntata di Domenica In. Nell’appuntamento Domenicale del 24 febbraio, infatti, Mara Venier ha accolto negli studi Fabrizi Frizzi della Rai il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood, Stefano De Martino che ha parlato […] L'articolo Mara Venier commossa a Domenica In: la ...

Mara Venier - gaffe imbarazzante a Domenica In : 'Ma vaff......' poi chiede scusa (VIDEO) : gaffe in diretta per Mara Venier nel corso della puntata di oggi di Domenica In. Nel bel mezzo del gioco telefonico con il 'tabellone', la zia Mara è stata sorpresa dall'arrivo in studio di Paolo Ruffini, tra gli ospiti della puntata di questo pomeriggio, il quale ha colto la conduttrice di soprassalto, facendola spaventare e portandola a dire una parolaccia in diretta, tra l'imbarazzo di tutti i presenti. La gaffe di Mara Venier a Domenica In: ...