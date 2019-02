Maltempo Roma | Campidoglio | riaprono 5 parchi | altri gradualmente

Maltempo Roma : alberi e rami pericolanti - 200 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono oltre 200 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma. Di questi circa il 70 per cento di interventi per alberi, rami pericolanti, pali canne fumarie e coperture in genere pericolanti per il vento. L'articolo Maltempo Roma: alberi e rami pericolanti, 200 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Anas ha riaperto ponte Scafa a doppio senso dopo intervento per Maltempo : Roma – Anas (Gruppo FS italiane) ha rimosso in anticipo sui tempi previsti il semaforo che regolava il senso unico alternato della circolazione sul ponte “della Scafa”, lungo la strada statale 296 a Fiumicino, per consentire gli interventi di ripristino delle barriere di protezione laterale danneggiate dall’ondata di maltempo che ha interessato la zona nel fine settimana. Gli interventi, avviati sabato in via ...

Maltempo Roma - albero crollato in viale Mazzini : aperta indagine - si ipotizza il reato di lesioni : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, in relazione al crollo di un albero in viale Mazzini (un pino di circa 30 metri) che ha causato ieri il ferimento di due persone, una in modo grave. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si ipotizza il reato di lesioni. I magistrati hanno delegato le indagini alla Polizia locale per svolgere una serie di accertamenti e chiarire a chi ...

Maltempo Roma : 130 interventi dei vigili del fuoco in 10 ore - 250 in attesa : Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco dopo l’andata di forte vento e Maltempo su Roma: 130 gli interventi già effettuati dalle 8 alle 18, mentre 250 sono in attesa. A causa dei forti venti è stato necessario l’intervento di autogru sugli alberi di Via Ercole Narrata, Via Trebazia 3 e Via Appia Antica dal civico 226 al civico 230, con transito vietato. L’80% delle richieste di aiuto è legata a caduta alberi, rami, ...

Maltempo Roma - Municipio I : “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “ : “Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di ...

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : due feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

Maltempo Sicilia - nel Siracusano danni a una serra su due : “Roma dichiari lo stato di calamità” : Prima conta dei danni in Sicilia dopo il Maltempo che durante lo scorso weekend ha flagellato soprattutto i territori del sud-est dell’Isola. L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, in queste ore sta visitando le aree colpite per manifestare “la piena vicinanza” del Governo regionale ad agricoltori e pescatori e quantificare l’entità dei danni, che hanno colpito anche il comparto della pesca con ...

Maltempo Roma - cade albero : Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti : La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, dopo il sopralluogo in viale Mazzini – strada dove oggi è caduto un grosso pino -, si è recata negli ospedali dove sono ricoverate le due persone rimaste ferite nel crollo dell’albero. L'articolo Maltempo Roma, cade albero: Raggi fa visita in ospedale ai 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : albero cade in strada - 2 feriti in viale Mazzini : Incidente a Roma questa mattina: 2 passanti sono rimasti feriti e 4 auto in sosta sono state danneggiate a causa del caduta di un albero di alto fusto (un Pino Marittimo di circa 30 metri) in viale Mazzini, a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. I due passanti, sono lievemente feriti in quanto solo sfiorati dall’albero: sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. L'articolo Maltempo Roma: albero cade in strada, 2 feriti in ...

Maltempo Roma : “Necessarie opere di monitoraggio sui tronchi” : “Il Maltempo e le raffiche di vento che si sono abbattuti in questi giorni su Roma e sui municipi hanno messo a nudo tutta la fragilità degli alberi capitolini e, con essa, le inefficienze amministrative e istituzionali del Campidoglio grillino, che non ha svolto la necessaria opera di monitoraggio sui tronchi e questi sono ora i risultati. L’esempio lampante è quanto accaduto a Villa Borghese, dove sono stati davvero numerosi gli alberi ...

Maltempo Roma : precipita dal tetto per il vento forte - morto 61enne : Un 61enne è morto ieri mattina a Roma precipitando dal tetto di casa, probabilmente per il forte vento: l’incidente è avvenuto in Via Lercara Friddi, alla Borghesiana. Sul posto i carabinieri di Tor Vergata: l’uomo è morto sul colpo, il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il 61enne era salito sul tetto per sistemare l’antenna del televisore, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 6 ...

Maltempo : oggi a Roma già 190 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di stamane i vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato 190 interventi; altri 200 sono in attesa. Nel 75 per cento dei casi la causa e’ il forte vento che continua a battere la capitale; il resto per soccorso ordinario. Le squadre operative hanno effettuato interventi per alberi e rami pericolanti, pali telefonici e antenne , verifiche strutturali per coperture di stabili e terrazzi: si segnalano anche incendi di ...

Maltempo : 200 interventi pompieri a Roma : ANSA, - Roma, 24 FEB - Sono oltre 190 gli interventi effettuati oggi dai pompieri di Roma e provincia e altri 200 sono in attesa. Circa il 75 per cento sono legati al vento forte. Le squadre operative ...

Maltempo Roma : è ufficiale - domani 25 Febbraio 2019 niente scuole chiuse : “A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato gia’ da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticita’ su pochissimi casi e per domani, quindi, e’ prevista la regolare riapertura“: di conseguenza domani, lunedì 25 Febbraio ...