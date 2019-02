Maglia Juventus 2019-2020 | cambia la storia | ecco il nuovo kit -FOTO

Juventus - Nedved bisticcia con un tifoso del Bologna che aveva la Maglia dell'Atletico : Pavel Nedved è da sempre legatissimo ai colori della Juventus. Il sodalizio tra i bianconeri e la 'Furia Ceca' dura dall'estate del 2001 ed è più solido che mai. Nedved, prima ha dato tutto se stesso in campo, portando i bianconeri a raggiungere risultati davvero incredibili e poi da qualche anno è il vice presidente della Vecchia Signora. L'ex giocatore Ceco ormai è uno dei pilastri dei bianconeri e con l'addio di Marotta ha sempre più poteri. ...

Juventus - Ramsey in Maglia bianconera col 10 : indizio di calciomercato? : Juventus, l’immagine di Ramsey con la maglia numero 10 bianconera ha aperto ad alcune riflessioni di mercato Juventus, l’acquisto di Aaron Ramsey è stato ufficializzato ieri. A seguito dell’affare, l’account ufficiale della Nazionale gallese si è complimentato con il centrocampista che approderà in bianconero, postando un’immagine assieme agli altri gallesi che hanno vestito la maglia juventina, Charles e ...

Juventus - Caceres : 'Questa è la Maglia del mio cuore' : Nel primo pomeriggio, la Juventus ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Martin Caceres. L'uruguaiano è tornato a Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Adesso il difensore è pronto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per dare una mano alla Juve. Per Martin Caceres questo è il terzo ritorno alla Juve visto che ha già vestito questa maglia nel 2009/2010 e poi dal 2012 al 2016. Dunque, la Vecchia Signora è nel cuore e il ...

Juventus - pallonata in faccia alla tifosa : Ronaldo le regala Maglia con dedica : Botta al naso e occhiali rotti durante una partita. Questa volta, però, non si tratta di violenza da stadio. Lunedì 21 gennaio, la tifosa della Juventus Elena Di Martino è stata colpita da una ...

La Maglia di Bonucci nel Museo della Juventus/ Video - pace fatta coi tifosi e quella gara col Palermo : La maglia 19 di Leonardo Bonucci è stata esposta nel Museo della Juventus a dir la verità con un po' di ritardo ma con in mezzo tante cose da raccontare.

Bonucci consegna la Maglia allo Juventus Museum : TORINO - La maglia numero 19 di Leonardo Bonucci , quella con cui nella stagione 2016-2017 ha tagliato il traguardo delle 300 presenze, entra a far parte dello Juventus Museum . Il difensore, che nel ...

