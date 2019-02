M5s e “l’esperimento liste civiche” | Bugani | “E’ il momento | ora più che mai” E Nogarin

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) L’ha detto Luigi Di Maio: “Non c’è fretta”. Ma sull’apparentamento con leciviche alle elezioni locali ci puntano in tanti amministratori del Movimento 5 stelle. Il primo e da sempre più convinto sostenitore dell’iniziativa è Massimo, uno dei responsabili della piattaforma Rousseau e fedelissimo di Luigi Di Maio, nonché consigliere comunale a Bologna: “E’ il, ora più che mai, semplicemente perché i cittadini ne hanno le tasche pieni dei partiti e dell’overdose dei loro faccioni in tv”. Proprioha sempre spinto sul tema, ma ricevendo ogni volta una chiusura. Fino ad oggi, quando il capo politico 5 stelle ha dato il via alla discussione online tra gli iscritti per superare uno dei pilastri M5s, insieme, tra le altre cose, alla regola del doppio mandato per i consiglieri comunali. In prima fila a ...