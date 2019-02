M5s | Di Maio | Via tetto dei due mandati per consiglieri comunali

VIDEO - Sallusti : “Il M5s ha perso identità e Di Maio la testa… in tre mesi ha detto cose da fuori di testa” : Il direttore Sallusti, così risponde a chi dice che qualcuno vuole la testa di Di Maio Alessandro Sallusti torna a sottolineare che il risultato del voto alle regionali in Sardegna è la prova della crisi profonda del M5S che ha perso una linea guida POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE: Di Maio messo seriamente in discussione da alcuni … L'articolo VIDEO, Sallusti: “Il M5S ha perso identità e Di Maio la testa… in tre mesi ha detto ...

M5s - Fattori : Di Maio faccia solo capo politico - non ministro : Roma, 26 feb., askanews, - 'Di Maio è stato votato quindi deve svolgere il suo ruolo di capo politico. Però secondo me deve fare solo il capo politico che è già un impegno enorme e dovrebbe dimettersi ...

Decretone - il senatore Fi mostra gilet da steward con la foto di Di Maio. Il vicepremier M5s : “Io almeno ho lavorato” : Momenti di tensione in aula a Palazzo Madama durante l’esame degli emendamenti al decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100. Il senatore Antonio Saccone (Fi), al termine del suo intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio (assente dall’aula) prima di entrare in politica, quella di steward negli stadi. E dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi e aver ricordato invece il ...

M5s - si cambia. Di Maio : via il limite dei due mandati nei Comuni : Roma, 26 feb., askanews, - All'indomani della pesante sconfitta alle regionali in Sardegna, il Movimento 5 Stelle assicura che per il governo non cambia nulla, ma pensa a una riorganizzazione, ...

M5s - Di Maio : "Via il vincolo dei due mandati per i consiglieri comunali" | E apre alle liste civiche : E' iniziata la "mutazione" annunciata nel Movimento. Il vicepremier vuole "discutere nuove regole", apre alle liste civiche ma "blinda" il suo mandato di capo politico del M5s

Elena Fattori manda a casa Luigi Di Maio : "Dovrebbe fare una cosa sola. Ecco come ha ridotto il M5s" : Non avrà preso bene, Elena Fattori, la svolta autoritaria di Luigi Di Maio. Il vicepremier si è autonominato capo politico del Movimento 5 Stelle per i prossimi 4 anni, poche ore dopo aver letto (si presume) l'intervista al Corriere della Sera della senatrice tra le più dure esponenti della fronda g

Di Maio : "Io capo del M5s per altri 4 anni". E lancia una nuova organizzazione : Roma, 26 feb., askanews, - Alleanze locali con liste civiche "in via sperimentale" ; no al limite dei due mandati per i soli consiglieri comunali; coordinatori regionali e responsabili verticali per ...

M5s - Di Maio : “Non paragonare risultato della Sardegna alle politiche. A ogni voto locale si canta morte del cigno” : “Non mi arrendo all’idea paragonare i risultati delle amministrative con le politiche, su questo non cederemo mai”. Così Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera, torna sulle elezioni in Sardegna, ripercorrendo tutte le precedenti amministrative, a partire dalla Calabria nel 2014: ”ogni volta si canta la morte del cigno, la morte del M5s ma noi siamo vivi e vegeti. E lo dico non perché dica che va tutto bene, ma ...

Di Maio non vuole pagare la sconfitta in Sardegna e riorganizza il M5s : Dopo la sconfitta elettorale in Sardegna, Luigi Di Maio annuncia una nuova organizzazione interna del M5s “per il bene degli italiani”, ma soprattutto per zittire chi, in queste ore, sta mettendo in discussione la sua leadership. Le parole d'ordine sono quelle che normalmente accompagnano tutti gli

M5s - Di Maio : “Sarò capo politico per altri quattro anni. Un mio terzo mandato? Non ci sto pensando” : “Il ruolo del capo politico del M5s si discute tra quattro anni”. A dirlo, in conferenza stampa, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che ha annunciato i primi cambiamenti all’interno dell’organizzazione del movimento. “Un mio terzo mandato? Sono impegnato a fare il ministro, non ci sto pensando” ha detto. L'articolo M5s, Di Maio: “Sarò capo politico per altri quattro anni. Un mio terzo ...

M5s - dopo il 'flop' in Sardegna Di Maio cerca la svolta : 'serve un'organizzazione' : Il nuovo flop in Sardegna, dopo quello dell'Abruzzo, impone al Movimento Cinquestelle cerca una svolta pur senza perdere la vecchia identità: "Per essere forti alle amministrative, che non hanno ...