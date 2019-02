M5s | Di Maio | “Sarò capo politico per altri quattro anni Un mio terzo mandato? Non ci

M5s - dopo il 'flop' in Sardegna Di Maio cerca la svolta : 'serve un'organizzazione' : Il nuovo flop in Sardegna, dopo quello dell'Abruzzo, impone al Movimento Cinquestelle cerca una svolta pur senza perdere la vecchia identità: "Per essere forti alle amministrative, che non hanno ...

Di Maio : "Il M5s si deve riorganizzare. Io resto capo politico per altri quattro anni" : Luigi Di Maio oggi ha tenuto una conferenza stampa per parlare del futuro del MoVimento 5 Stelle, partendo dai risultati delle ultime amministrative, quelle in Sardegna. Il capo politico dei pentastellati ha prima di tutto ribadito che non si arrende "all'idea che si possa paragonare il risultato di elezioni politiche e amministrative" e ha ricordato che "ogni volta che ci sono elezioni amministrative si canta la morte del M5S. E invece è ...

Luigi Di Maio annuncia la svolta M5s - godetevi il suicidio : 'Io capo per altri 4 anni - addio due mandati' : Come previsto e annunciato da rumors e indiscrezioni, all'indomani del disastro elettorale in Sardegna, il M5s svolta . O meglio, vien da dire che si suicida . La 'svolta' viene annunciata dal ...

Luigi Di Maio annuncia la svolta M5s - godetevi il suicidio : "Io capo per altri 4 anni - addio due mandati" : Come previsto e annunciato da rumors e indiscrezioni, all'indomani del disastro elettorale in Sardegna, il M5s svolta. O meglio, vien da dire che si suicida. La "svolta" viene annunciata dal discusso capo politico, Luigi Di Maio. In cosa consiste? Nel cristallizzare la sua posizione e gli eletti gri

Cosa ha detto Di Maio sulla nuova organizzazione del M5s : "Per essere forti alle amministrative, che non hanno niente a che fare con le politiche, dobbiamo darci un'organizzazione". Così Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera. "Serve un'organizzazione che ci consenta di filtrare tutte le richieste del territorio. Serve qualcuno che faccia da collante tra tutte le Regioni. L'organizzazione del Movimento 5 stelle serve agli italiani. Serve - ribadisce il capo politico M5s - una ...

M5s - Di Maio : “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” : “Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul Governo e sulla vita interna del Movimento”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera, alla luce del risultato alle elezioni amministrative in Sardegna. L'articolo M5s, Di Maio: “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

