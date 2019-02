M5S | CRISI DOPO ELEZIONI SARDEGNA? Ala ortodossa ' Leadership Di Maio va ridiscussa'

Regionali in Sardegna - l'ultimo flop di un M5S in crisi di consensi : Mentre la Lega cresce a livello locale, il M5s continua a perdere quota. Dopo l'Abruzzo si profila una nuova disfatta in Sardegna per i cinquestelle, che conferma non solo la difficoltà del Movimento ...

Crisi Ex-province - GIARRIZZO - M5S - : impegno a Roma per risolvere problema. : A testimoniare il costante impegno a supporto dell'economia degli enti locali siciliani, il Deputato Nazionale M5S Andrea GIARRIZZO ha voluto dare risposta alle istanze allarmistiche lanciate dai ...

La luna piena della Lega : con la crisi di Pd e M5S Salvini fa il pieno di voti : "Le battaglie politiche le voglio vincere con le idee, non festeggerò mai l'arresto dei genitori di un mio avversario politico". Matteo Salvini, da Alghero, commenta la notizia delle misure cautelari spiccate nei confronti dei genitori di Matteo Renzi.Eppure, nonostante per il vicepremier e ministro dell"Interno non ci sia nulla da gioire, la nuova tegola che si è abbattuta sul Partito Democratico, secondo gli esperti, è destinata a far ...

SONDAGGI POLITICI/ Sovranisti-boom alle Europee : 27 seggi a Lega - crisi M5S al 25 - 7% : SONDAGGI POLITICI verso le Elezioni Europee: M5s ko, Ppe e Pse calano. Vola la Lega di Matteo Salvini con i sovranisti: primi in Italia, secondi in Ue

Diciotti - nel M5S tira aria di 'crisi di governo' : 'Siamo molto preoccupati' - il disastroso suicidio grillino : Un vicolo cieco in cui, clamorosamente, si sono infilati gli stessi vertici grillini che hanno deciso di delegare agli iscritti una decisione sostanzialmente politica. 'Ognuno voti secondo coscienza. ...

Diciotti - nel M5S tira aria di "crisi di governo" : "Siamo molto preoccupati" - il disastroso suicidio grillino : Oggi dalle 10 alle 19 gli iscritti M5s voteranno sulla piattaforma Rousseau se dare il via libera al processo contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. "Se dovesse passare il sì - spiegano al Corriere della Sera fonti anonime nel Movimento - è probabile una crisi di governo. Siamo molto preoccupati".

Diciotti - Berlusconi : "Voteremo no alla richiesta su Salvini - M5S ha paura e minaccia la crisi" : Il leader di Forza Italia interviene a "Domenica Live" ribadendo la sua idea sui pentastellati: "Sono inadeguati a governare un Paese, complimenti alla Lega per averli scelti come alleati"

Diciotti - oggi il M5S vota on line : c?è rischio crisi : Si vivono ore di tensione nel M5S e nella stessa maggioranza mentre oggi parte la consultazione online della base pentastellata che stabilirà se Matteo Salvini dovrà andare o meno sotto...

Governo si infrange sulla Diciotti. M5S : se sì autorizzazione probabile crisi. Salvini : dormo tranquillo : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una crisi di Governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di Governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Salvini, intanto, appare tranquillo. D'altronde, comunque vada, da questa vicenda Diciotti ne uscirà ...

Salvini : sono tranquillo. Berlusconi : no al processo - il M5S ha paura e minaccia la crisi : 'Rifarei tutto quello che ho fatto' - ha detto il ministro dell'Interno che ribadisce di attendere con serenità la decisione dell'alleato di governo

Diciotti - M5S al voto online : 'Se passa il sì probabile crisi' : Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19 . E fonti di governo M5s registrano in queste ore "preoccupazione" su una ...

Fonti M5S - rischio crisi se prevale sì : 14.51 Fonti di governo del M5S registrano "preoccupazione" sul voto per il caso Diciotti. Se dovesse passare il sì all'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini -si afferma- una crisi di governo è molto probabile. Domani è prevista la consultazione online dei 5S e il giorno successivo il voto in Giunta del Senato per le immunità.

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...