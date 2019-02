M5s contro il parlamento siciliano | lavorano7 giorni al mese | costa 1 000 euro al minuto

Parla Desogus - il candidato M5s in Sardegna : "Di Maio non ci ha messo la faccia perché sapeva di perdere contro Salvini" : Si autodefinisce "l'antidivo", di professione fa il bibliotecario e anche questa mattina a spoglio in corso è andato a lavoro: "Non sono una persona che vive di politica ma io ci ho messo la faccia sin dall'inizio. Di Maio ha preferito non competere con Salvini". Francesco Desogus, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Sardegna, risponde al telefono quando i dati lo danno intorno all'11%.Un crollo rispetto al 42% ottenuto dai ...

Foto e video hot privati - il ddl di M5s contro il porno ricatto : Per chi pubblica e diffonde online immagini e video sessualmente espliciti, senza tener conto del consenso delle persone coinvolte, potrebbe esserci un nuovo tipo di reato e nuove sanzioni penali. È ...

M5s contro Zuegg per il 'Succhino di cittadinanza'. Il Pd : ce li beviamo noi : Scintille social sul reddito di cittadinanza in formato 'succo', dopo che la misura bandiera del M5S è stata presa in prestito negli spot dalla Zuegg, azienda multinazionale con sede a Verona ...

Il M5s ha depositato una proposta di legge contro il revenge porn : "Reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 927 ad euro 2.000 a chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati aventi un esplicito contenuto sessuale senza il consenso delle persone che ivi sono ritratte". Tre semplici articoli. Tre pagine per dire basta ad episodi come quelli che hanno colpito Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si tolse la vita il 13 settembre 2016, dopo essersi rivolta ...

Un video con Hitler contro i militari. È bufera sul sottosegretario M5s Tofalo : Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, in quota Movimento 5 Stelle, continua a far parlare di sé. E non certo in maniera positiva. L'ultima trovata è il video satirico pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui critica i Cocer usando le immagini tratte dal film "La caduta", in cui Adolf Hitler, interpretato da Bruno Ganz, si arrabbia e poi inveisce contro i suoi generali all'interno del bunker di Berlino.Un video che ha sollevato ...

Manovra correttiva - scatta la nuova battaglia M5s-Lega contro Tria : Dalla legge di Bilancio siamo passati al Def e alla possibilità di una Manovra correttiva che tanto Salvini che Di Maio escludono e Tria che invece si limita a sperare non debba essere necessaria. Ma a differenza di allora ci sono già delle certezze con cui fare i conti. L’Italia è entrata in recessione e tutti gli istituti segnalano una crescita per quest’anno prossima allo zero...

Manovra correttiva - scatta la nuova battaglia M5s-Lega contro Tria : Con Matteo Salvini e Luigi Di Maio a settembre ben piantati sulla trincea del deficit-Pil al 2,4% e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che faceva la spola con Bruxelles nel tentativo di trovare ...

Paola Taverna contro i dissidenti M5s : "Piccola pletora di miserabili" : "Ho imparato, grazie all'istinto di sopravvivenza, ad ignorare sistematicamente i commenti di coloro che, in maniera riservata, ho archiviato nei miei pensieri come la "pletora dei miserabili". Sono queste le parole che la vicepresidente del Senato, la grillina Paola Taverna, riserva ai dissidenti del Movimento 5 stelle.Sulla sua pagina web, Taverna scrive:Non dimentico mai il percorso che mi permette oggi di essere Vicepresidente del Senato, ...

Il Pd contro Giarrusso (M5s) : “Vuole impiccare Matteo Renzi”. Ma la frase è del 2015 : Polemiche contro Mario Michele Giarrusso, senatore del M5s, dopo il suo gesto delle manette nei confronti dei senatori del Pd. Giarrusso rilascia un'intervista al Corriere della Sera, ma nel pezzo vengono riportate anche vecchie frasi - del 2015 - di Giarrusso. Il Pd, a partire da Matteo Renzi, va all'attacco: "Leggo un’intervista al Corriere in cui Giarrusso, portavoce M5S, dice che io dovrei ‘essere impiccato’. Penso che siamo oltre la ...

Beppe Grillo in tribunale a Roma : testimonia nel processo contro ex militante M5s Favia : L'ex militante M5S è a processo e Beppe Grillo si presenta in tribunale come testimone. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è arrivato poco fa a piazzale Clodio per testimoniare nel processo che vede ...

Kim Jong-un fa rapire la figlia del dissidente a Roma - caos al governo : fango M5s contro Matteo Salvini : Si apre un clamoroso caso diplomatico, che parte dalla Corea del Nord e arriva a minare gli equilibri del governo italiano. Il punto è che la figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano in Italia, lo scorso novembre sarebbe stata rimpatriata a forza dall'Italia mentre cercava di ricongiungers

Reddito di cittadinanza - accordo Lega-M5s contro i furbetti che si fingeranno separati : Lega e Movimento 5 Stelle sarebbero riusciti a trovare un accordo su alcuni punti del cosiddetto decretone Reddito di cittadinanza e pensioni attualmente in esame presso la commissione Lavoro del Senato, prima del suo approdo in aula. Oggi, nel corso di un vertice a Palazzo Chigi, le due forze al governo si sarebbero accordate su alcuni punti contro i furbetti che inevitabilmente tenteranno di approfittare del Reddito di cittadinanza pur non ...

Roma - la protesta dei delusi del M5s contro Grillo : LaPresse, protesta dei delusi del Movimento Cinque Stelle contro Beppe Grillo fuori dal teatro Brancaccio a Roma, poco prima dello spettacolo del comico. Un gruppo di attivisti ha mostrato cartelli ...

Per Di Maio il voto ha unito ma mezzo M5s è contro di lui : 'Quando ho visto i risultati del voto su Rousseau mi sono reso conto che ho fatto bene a porre quella richiesta. Il risultato unisce tutti'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio , in merito alla ...